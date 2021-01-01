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Samsung Galaxy S8 против Apple iPhone X

Самсунг Галакси С8
VS
Эпл Айфон X
Samsung Galaxy S8
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
  • Современный порт USB Type-C
  • На 14% лучшая автономность (84 vs 74 часов)
  • На 24% выше плотность пикселей (570 vs 458 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1794 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Стерео динамики
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (665 против 616 нит)
  • В 2.7 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 929 и 340 баллов
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S8
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 5.8 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 570 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 82.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.3%
ШИМ (PWM) 250 Гц 240 Гц
Время отклика 4.4 мс 2.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S8
616 нит
iPhone X +8%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148.9 мм 143.6 мм
Ширина 68.1 мм 70.9 мм
Толщина 8 мм 7.7 мм
Вес 155 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S8 +1%
83.6%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С8 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2300 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Apple GPU
Частота GPU 546 МГц -
FLOPS ~349 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1794 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S8
340
iPhone X +173%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S8
1447
iPhone X +65%
2387
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S8
170326
iPhone X +45%
247466
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S8
231240
iPhone X +9%
251266
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI One UI -
Размер системы из коробки 11.7 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S8 +9%
10:05 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S8 +19%
14:32 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S8 +28%
24:30 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S8 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3472 x 2063
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 32 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S8
88
iPhone X +15%
101
Качество видео
Galaxy S8
88
iPhone X +1%
89
Итоговая оценка камеры
Galaxy S8
88
iPhone X +10%
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 16 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S8
82.4 дБ
iPhone X +4%
85.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2017 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.315 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.

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