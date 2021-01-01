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Samsung Galaxy S8 против Huawei P20 Lite

Самсунг Галакси С8
VS
Хуавей П20 Лайт
Samsung Galaxy S8
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 32% выше плотность пикселей (570 vs 432 PPI)
  • На 9% лучшая автономность (84 vs 77 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (616 против 475 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1794 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 8895
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Смартфон на 11 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S8
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 18.9:9
Плотность пикселей 570 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 80.72%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 98.8%
ШИМ (PWM) 250 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная 1035:1
Максимальная яркость
Galaxy S8 +30%
616 нит
P20 Lite
475 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148.9 мм 148.6 мм
Ширина 68.1 мм 71.2 мм
Толщина 8 мм 7.4 мм
Вес 155 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S8 +4%
83.6%
P20 Lite
80.72%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С8 и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2300 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 10 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Mali-T830 MP2
Частота GPU 546 МГц 900 МГц
FLOPS ~349 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1794 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S8
340
P20 Lite
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S8
1447
P20 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S8 +129%
170326
P20 Lite
74536
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S8
231240
P20 Lite
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI EMUI 9.0
Размер системы из коробки 11.7 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S8
10:05 ч.
P20 Lite +10%
11:09 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S8 +52%
14:32 ч.
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S8 +47%
24:30 ч.
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S8 vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/1.7 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 28 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S8
88
P20 Lite
н/д
Качество видео
Galaxy S8
88
P20 Lite
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S8
88
P20 Lite
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 16 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S8
82.4 дБ
P20 Lite +2%
84.1 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2017 года Март 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.315 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S8 более удачной покупкой.

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