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Samsung Galaxy S8 против Huawei P40

Самсунг Галакси С8
VS
Хуавей П40
Samsung Galaxy S8
Huawei P40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 6.1-дюймового Huawei P40, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 37 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
  • На 35% выше плотность пикселей (570 vs 422 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P40
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 3800 против 3000 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 3 года и 1 месяц новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S8
vs
Huawei P40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 5.8 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 570 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 86.3%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 129.7%
ШИМ (PWM) 250 Гц 245 Гц
Время отклика 4.4 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S8 +5%
616 нит
Huawei P40
587 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148.9 мм 148.9 мм
Ширина 68.1 мм 71.1 мм
Толщина 8 мм 8.5 мм
Вес 155 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S8
83.6%
Huawei P40 +3%
86.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С8 и Хуавей П40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 HiSilicon Kirin 990 5G
Макс. частота 2300 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Mali G76 MP16
Частота GPU 546 МГц 600 МГц
FLOPS ~349 Гфлопс ~896 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S8
340
Huawei P40 +127%
771
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S8
1447
Huawei P40 +117%
3147
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S8
170326
Huawei P40
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S8
231240
Huawei P40 +108%
481391
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 10.0
Оболочка UI One UI EMUI 11
Размер системы из коробки 11.7 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S8
10:05 ч.
Huawei P40 +32%
13:28 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S8
14:32 ч.
Huawei P40 +28%
18:37 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S8 +9%
24:30 ч.
Huawei P40
22:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S8 vs Huawei P40
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8200 x 6100
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6464 x 4864
Апертура f/1.7 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/2.8"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 16 21
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S8 +4%
82.4 дБ
Huawei P40
79.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2017 года Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.315 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 более удачной покупкой.

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