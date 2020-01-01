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Samsung Galaxy S8 против LG V20

Самсунг Галакси С8
Samsung Galaxy S8
VS
Лджи V20
LG V20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 5.7-дюймового LG V20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 820 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 24% лучшая автономность (84 vs 68 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Тонкие рамки – на 11.56% выше полезная площадь экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1794 МГц
  • Более энергоэффективный CPU
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 11% выше плотность пикселей (570 vs 515 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10 мм уже
Причины выбрать LG V20
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S8 и LG V20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 16:9
Плотность пикселей 570 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 72.04%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S8
618 нит
LG V20 +3%
639 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 148.9 мм 159.5 мм
Ширина 68.1 мм 78.1 мм
Толщина 8 мм 7.6 мм
Вес 155 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 Да
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый Розовый, Серебристый, Титановый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S8 +16%
83.6%
LG V20
72.04%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С8 и Лджи V20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 Qualcomm Snapdragon 820
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.15 ГГц (Kryo), 2 ядра по 1.6 ГГц (Kryo)
CPU ядер 8 4
Частота 2300 МГц 2150 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Adreno 530
GPU-ядер 20 -
Частота GPU 546 МГц 624 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1794 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S8
344
LG V20
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S8
1456
LG V20
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S8
231734
LG V20
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI LG UX 5
Размер системы из коробки 11.7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:26 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S8 +37%
10:05 ч.
LG V20
7:35 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S8 +78%
14:32 ч.
LG V20
8:04 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S8 +25%
24:30 ч.
LG V20
19:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S8 vs LG V20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (16 МП + 8 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 1.132 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/1.7 f/1.9
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy S8
88
LG V20
н/д
Качества видео
Galaxy S8
88
LG V20
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S8
88
LG V20
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 16 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S8
66 дБ
LG V20 +3%
68 дБ
Музыка
Galaxy S8 +3%
70 дБ
LG V20
68 дБ
Звонок
Galaxy S8
72 дБ
LG V20 +11%
80 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2017 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.315 Вт/кг 0.824 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 0.892 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Hi-Fi наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S8 более удачной покупкой.

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