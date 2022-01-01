Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S8 vs Galaxy A42 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S8 против Galaxy A42

Самсунг Галакси С8
VS
Самсунг Галакси А42 5G
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy A42

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A42, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750 5G и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 114% выше плотность пикселей (570 vs 266 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Стабилизация изображения
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (617 против 566 нит)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.8 мм уже
  • Весит на 38 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Samsung Galaxy A42
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • На 54% лучшая автономность (39:16 vs 25:33 часов)
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 12 против 9
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 3 года и 6 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S8
vs
Galaxy A42

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.8 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 570 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 84.3%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 97.7%
ШИМ (PWM) 250 Гц 242 Гц
Время отклика 4.4 мс 9.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S8 +9%
617 нит
Galaxy A42
566 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 148.9 мм 164.4 мм
Ширина 68.1 мм 75.9 мм
Толщина 8 мм 8.6 мм
Вес 155 граммов 193 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый Белый, Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S8
83.6%
Galaxy A42 +1%
84.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С8 и Самсунг Галакси А42 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 Qualcomm Snapdragon 750 5G
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Exynos M2		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 10 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Adreno 619
Частота GPU 546 МГц 825 МГц
FLOPS ~349 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S8
339
Galaxy A42 +89%
642
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S8
1446
Galaxy A42 +31%
1900
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S8
271359
Galaxy A42 +39%
377448
CPU 66455 120293
GPU 96861 86738
Memory 44550 74375
UX 63630 98730
Total score 271359 377448
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI One UI 3.1
Размер системы из коробки 11.7 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:01 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:42 ч. 13:46 ч.
Просмотр видео 11:12 ч. 18:16 ч.
Игры 04:31 ч. 06:19 ч.
Режим ожидания 85 ч. 123 ч.
Общая автономность
Galaxy S8
25:33 ч.
Galaxy A42 +54%
39:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S8 vs Samsung Galaxy A42
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5184 x 3880
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 16 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S8
82.4 дБ
Galaxy A42 +1%
82.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2017 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.315 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A42 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S20 FE vs Galaxy S8
2. Samsung Galaxy A13 vs Galaxy S8
3. Samsung Galaxy S22 Plus vs Galaxy S8
4. Samsung Galaxy A51 vs Galaxy A42
5. Samsung Galaxy S20 FE vs Galaxy A42
6. Samsung Galaxy A32 5G vs Galaxy A42
7. Samsung Galaxy A22 5G vs Galaxy A42

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры