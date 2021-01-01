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Samsung Galaxy S8 против Galaxy A5

Самсунг Галакси С8
VS
Самсунг Галакси А5
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy A5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 5-дюймового Samsung Galaxy A5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 410 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • На 94% выше плотность пикселей (570 vs 294 PPI)
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2300 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 57% выше максимальная яркость экрана (616 против 392 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 14% лучшая автономность (84 vs 74 часов)
  • Тонкие рамки – на 12.6% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Стабилизация изображения
Причины выбрать Samsung Galaxy A5
  • Весит на 32 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S8
vs
Galaxy A5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.8 дюймов 5 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 16:9
Плотность пикселей 570 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 71%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 250 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S8 +57%
616 нит
Galaxy A5
392 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148.9 мм 139.3 мм
Ширина 68.1 мм 69.7 мм
Толщина 8 мм 6.7 мм
Вес 155 граммов 123 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый Синий, Черный, Белый, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S8 +18%
83.6%
Galaxy A5
71%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С8 и Самсунг Галакси А5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 Qualcomm Snapdragon 410
Макс. частота 2300 МГц 1200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2		 -
Размер транзистора 10 нанометров -
Графика Mali-G71 MP20 -
Частота GPU 546 МГц 400 МГц
FLOPS ~349 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1794 МГц 533 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S8
340
Galaxy A5
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S8
1447
Galaxy A5
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S8 +710%
170326
Galaxy A5
21018
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S8
231240
Galaxy A5
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 4.4.4 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI One UI TouchWiz
Размер системы из коробки 11.7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S8
10:05 ч.
Galaxy A5 +13%
11:36 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S8 +56%
14:32 ч.
Galaxy A5
9:18 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S8 +35%
24:30 ч.
Galaxy A5
18:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S8 vs Samsung Galaxy A5
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.136 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro" -
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1440
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 23 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S8
88
Galaxy A5
н/д
Качество видео
Galaxy S8
88
Galaxy A5
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S8
88
Galaxy A5
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 16 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S8 +25%
82.4 дБ
Galaxy A5
66 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2017 года Октябрь 2014 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Декабрь 2014 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.315 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 0.403 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- USB-зарядка
- Наушники
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S8 более удачной покупкой.

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