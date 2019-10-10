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Samsung Galaxy S8 против Galaxy A50

Самсунг Галакси С8
VS
Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (4)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 41% выше плотность пикселей (570 vs 403 PPI)
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (616 против 548 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • На 17% лучшая автономность (98 vs 84 часов)
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S8
vs
Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.8 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 570 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 85.2%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 141.5%
ШИМ (PWM) 250 Гц 119 Гц
Время отклика 4.4 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S8 +12%
616 нит
Galaxy A50
548 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148.9 мм 158.5 мм
Ширина 68.1 мм 74.7 мм
Толщина 8 мм 7.7 мм
Вес 155 граммов 166 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S8
83.6%
Galaxy A50 +2%
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С8 и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Mali-G72 MP3
Частота GPU 546 МГц 850 МГц
FLOPS ~349 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S8 +2%
340
Galaxy A50
334
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S8 +19%
1447
Galaxy A50
1214
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S8 +17%
170326
Galaxy A50
146103
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S8 +43%
231240
Galaxy A50
161742
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI One UI 3.1
Размер системы из коробки 11.7 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S8
10:05 ч.
Galaxy A50 +21%
12:16 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S8
14:32 ч.
Galaxy A50 +8%
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S8
24:30 ч.
Galaxy A50
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S8 vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 6024 x 4024
Апертура f/1.7 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/2.8"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S8 +4%
88
Galaxy A50
85
Качество видео
Galaxy S8 +11%
88
Galaxy A50
79
Итоговая оценка камеры
Galaxy S8 +6%
88
Galaxy A50
83

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S8
82.4 дБ
Galaxy A50 +3%
85 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2017 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.315 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S8, а если программное обеспечение, автономность и камера – то Samsung Galaxy A50.

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Мнение пользователей

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Иван 26 января 2021 19:25
Galaxy А 50 лучше чем galaxy S 8
0 Ответить
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Равул 23 августа 2020 09:51
Никогда не надо сравнивать с класс с А класс! Естественно С 1000 раз лучше
+19 Ответить
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Олег 2 28 ноября 2019 20:49
Конечно А50, т.к. S8 в 2019 уже древний кусок, который выигрывает только чуть большей производительностью процессов. Цена ему уже не 35 тыс., а 18 максимум.
+51 Ответить
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Олег 10 октября 2019 14:58
Выберу для повседневного использования - А50.
+24 Ответить
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