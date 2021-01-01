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Samsung Galaxy S8 против M52 5G

Самсунг Галакси С8
VS
Самсунг Галакси М52 5G
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy M52 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy M52 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 54 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 45% выше плотность пикселей (570 vs 393 PPI)
  • На 54% выше максимальная яркость экрана (615 против 400 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Стабилизация изображения
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.3 мм уже
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Samsung Galaxy M52 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Смартфон на 4 года и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S8
vs
Galaxy M52 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 570 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 86.4%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S8 +54%
615 нит
Galaxy M52 5G
400 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 148.9 мм 164.2 мм
Ширина 68.1 мм 76.4 мм
Толщина 8 мм 7.4 мм
Вес 155 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S8
83.6%
Galaxy M52 5G +3%
86.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С8 и Самсунг Галакси М52 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Exynos M2		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 10 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Adreno 642L
Частота GPU 546 МГц 490 МГц
FLOPS ~349 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S8
335
Galaxy M52 5G +126%
756
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S8
1431
Galaxy M52 5G +91%
2732
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S8
265832
Galaxy M52 5G +87%
497375
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 11
Оболочка UI One UI One UI 3.1
Размер системы из коробки 11.7 ГБ 26.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да (50% за 45 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:01 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S8
10:05 ч.
Galaxy M52 5G
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S8
14:32 ч.
Galaxy M52 5G
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S8
24:30 ч.
Galaxy M52 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S8 vs Samsung Galaxy M52 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (64 МП + 12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 16 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S8
82.4 дБ
Galaxy M52 5G
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2017 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.315 Вт/кг 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M52 5G более удачной покупкой.

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