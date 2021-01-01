Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy Note 5, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7420 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.