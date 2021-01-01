Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S8 vs Galaxy S20 FE – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S8 против S20 FE

Самсунг Галакси С8
Samsung Galaxy S8
VS
Самсунг Галакси С20 FE
Samsung Galaxy S20 FE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy S20 FE, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 43 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
  • На 40% выше плотность пикселей (570 vs 407 PPI)
  • Весит на 35 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.4 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3000 мАч
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • На 40% лучшая автономность (118 vs 84 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (821 против 609 нит)
  • Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S8
vs
Galaxy S20 FE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.8 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 570 точек на дюйм 407 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 84.8%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 95.7%
ШИМ (PWM) 250 Гц 227 Гц
Время отклика 4.4 мс 2.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S8
609 нит
Galaxy S20 FE +35%
821 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148.9 мм 159.8 мм
Ширина 68.1 мм 74.5 мм
Толщина 8 мм 8.4 мм
Вес 155 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S8
83.6%
Galaxy S20 FE +1%
84.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С8 и Самсунг Галакси С20 FE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 8895 Samsung Exynos 990
Макс. частота 2300 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G71 MP20 Mali-G77 MP11
Частота GPU 546 МГц 850 МГц
FLOPS ~349 Гфлопс ~1196 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1794 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S8
341
Galaxy S20 FE +163%
896
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S8
1448
Galaxy S20 FE +124%
3248
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S8
230044
Galaxy S20 FE +136%
542024

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI One UI 3.0
Размер системы из коробки 11.7 ГБ 24 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да (50% за 45 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:39 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S8
10:05 ч.
Galaxy S20 FE +44%
14:47 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S8
14:32 ч.
Galaxy S20 FE +28%
18:38 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S8
24:30 ч.
Galaxy S20 FE +37%
33:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S8 vs Samsung Galaxy S20 FE
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4290 x 2800
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S20 FE от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 3840 x 2160
Апертура f/1.7 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/2.74"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S8
88
Galaxy S20 FE +35%
119
Качество видео
Galaxy S8
88
Galaxy S20 FE +15%
101
Итоговая оценка камеры
Galaxy S8
88
Galaxy S20 FE +31%
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 16 19
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S8
81.8 дБ
Galaxy S20 FE +9%
89.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2017 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.315 Вт/кг 0.341 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 1.447 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 FE более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (23.1%)
10 (76.9%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S8 или Galaxy S10
2. Samsung Galaxy S8 или Xiaomi Redmi Note 8 Pro
3. Samsung Galaxy S8 или Galaxy A51
4. Samsung Galaxy S8 или Xiaomi Redmi Note 8
5. Samsung Galaxy S8 или S20 Plus
6. Samsung Galaxy S20 FE или Apple iPhone 11
7. Samsung Galaxy S20 FE или Apple iPhone 12
8. Samsung Galaxy S20 FE или S20 Plus
9. Samsung Galaxy S20 FE или S20 Ultra
10. Samsung Galaxy S20 FE или Huawei P40

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях