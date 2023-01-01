Samsung Galaxy S9 Plus против Apple iPhone 12
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Комплектуется на 685 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 2815 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 15% выше плотность пикселей (531 vs 460 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 12
- Показывает на 78% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 40% лучшая автономность (32:28 vs 23:09 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Более энергоэффективный CPU – Apple A14 Bionic
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
73
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
63
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
71
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.2 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|531 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|631 нит
|625 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|86%
|Особенности
|- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.4%
|ШИМ (PWM)
|215 Гц
|226 Гц
|Время отклика
|7 мс
|16 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158.1 мм
|146.7 мм
|Ширина
|73.8 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.4 мм
|Вес
|189 граммов
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый, Серый, Красный, Фиолетовый
|Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Apple A14 Bionic
|Макс. частота
|2700 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
|Размер транзистора
|10 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP18
|Apple GPU
|Частота GPU
|572 МГц
|-
|FLOPS
|~370 Гфлопс
|~998 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
526
iPhone 12 +209%
1624
Geekbench 5 (многоядерный)
2023
iPhone 12 +102%
4094
|CPU
|116977
|190881
|GPU
|121725
|276954
|Memory
|74973
|124912
|UX
|93023
|129781
|Total score
|407717
|727308
|Пиковая температура корпуса
|40.7 °C
|41.2 °C
|Stability
|95%
|77%
|Graphics test
|13 FPS
|45 FPS
|Graphics score
|2328
|7603
|Web score
|4979
|-
|Video editing
|5468
|-
|Photo editing
|9174
|-
|Data manipulation
|5648
|-
|Writing score
|5928
|-
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16.5)
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|-
|Размер системы из коробки
|13.9 ГБ
|7 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|2815 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да (58% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:30 ч.
|Веб-серфинг
|06:50 ч.
|11:23 ч.
|Просмотр видео
|11:56 ч.
|12:11 ч.
|Игры
|03:31 ч.
|05:11 ч.
|Режим ожидания
|79 ч.
|119 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4032 x 3024
|Апертура
|f/1.7
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|-
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
104
iPhone 12 +27%
132
Качество видео
iPhone 12 +23%
112
Итоговая оценка камеры
iPhone 12 +23%
122
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.294 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.35 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 более удачной покупкой.
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