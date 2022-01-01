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Samsung Galaxy S9 Plus против Apple iPhone 13

Самсунг Галакси С9 Плюс
VS
Эпл Айфон 13
Samsung Galaxy S9 Plus
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 43 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 15% выше плотность пикселей (531 vs 460 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 55% лучшая автономность (36:13 vs 23:22 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (825 против 631 нит)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9 Plus
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.2 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 531 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 631 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 86%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 129%
ШИМ (PWM) 215 Гц 609 Гц
Время отклика 7 мс 7.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S9 Plus
631 нит
iPhone 13 +31%
825 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.1 мм 146.7 мм
Ширина 73.8 мм 71.5 мм
Толщина 8.5 мм 7.65 мм
Вес 189 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Черный, Серый, Фиолетовый, Красный Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9 Plus
84.2%
iPhone 13 +2%
86%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 Плюс и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2700 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G72MP18 Apple GPU
Частота GPU 572 МГц 1200 МГц
FLOPS ~658 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9 Plus
518
iPhone 13 +233%
1726
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9 Plus
1999
iPhone 13 +130%
4603
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S9 Plus
403629
iPhone 13 +99%
802017
CPU 116977 210809
GPU 121725 324750
Memory 74973 134620
UX 93023 133782
Total score 403629 802017
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S9 Plus
2326
iPhone 13 +276%
8744
Stability 95% 79%
Graphics test 13 FPS 52 FPS
Graphics score 2326 8744
PCMark 3.0 score 6109 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) iOS 15 (С обновлением до iOS 16.1.1)
Оболочка UI One UI 2.1 -
Размер системы из коробки 13.9 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:59 ч. 13:11 ч.
Просмотр видео 11:56 ч. 14:33 ч.
Игры 03:44 ч. 05:31 ч.
Режим ожидания 79 ч. 123 ч.
Общая автономность
Galaxy S9 Plus
23:22 ч.
iPhone 13 +55%
36:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 Plus vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 23 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.6"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S9 Plus
104
iPhone 13 +33%
138
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9 Plus +3%
85.6 дБ
iPhone 13
83.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2018 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.294 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.35 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 более удачной покупкой.

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