Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S9 Plus vs Honor 10 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S9 Plus против Huawei Honor 10

Самсунг Галакси С9 Плюс
VS
Хуавей Хонор 10
Samsung Galaxy S9 Plus
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 94% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 16% лучшая автономность (86 vs 74 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (630 против 499 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • На 0.36" большая диагональ экрана
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Весит на 36 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9 Plus
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.9:9
Плотность пикселей 531 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 79.9%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 215 Гц Не обнаружено
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная 1423:1
Максимальная яркость
Galaxy S9 Plus +26%
630 нит
Honor 10
499 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.1 мм 149.6 мм
Ширина 73.8 мм 71.2 мм
Толщина 8.5 мм 7.7 мм
Вес 189 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Черный, Серый, Фиолетовый, Красный Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9 Plus +5%
84.2%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 Плюс и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2700 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G72MP18 Mali G72 MP12
Частота GPU 572 МГц 767 МГц
FLOPS ~658 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9 Plus +50%
519
Honor 10
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9 Plus +31%
1981
Honor 10
1510
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S9 Plus +17%
246492
Honor 10
209874
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9 Plus +94%
309698
Honor 10
159477
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI One UI 2.1 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 13.9 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9 Plus
11:15 ч.
Honor 10 +3%
11:50 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S9 Plus +45%
16:45 ч.
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S9 Plus +19%
25:23 ч.
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 Plus vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5760 x 4312
Апертура f/1.7 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/2.8"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9 Plus +2%
85.6 дБ
Honor 10
84.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.294 Вт/кг 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.35 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S9 Plus более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S10e против S9 Plus
2. Apple iPhone 11 против Samsung Galaxy S9 Plus
3. Xiaomi Redmi Note 9S против Samsung Galaxy S9 Plus
4. Samsung Galaxy A71 против S9 Plus
5. Samsung Galaxy S20 против S9 Plus
6. Samsung Galaxy A30 против Huawei Honor 10
7. Huawei P30 Lite против Honor 10
8. Samsung Galaxy A51 против Huawei Honor 10
9. Huawei Honor 20 Pro против Honor 10
10. Huawei Honor 9X против Honor 10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях