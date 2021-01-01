Samsung Galaxy S9 Plus против LG V40 ThinQ
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.4-дюймового LG V40 ThinQ, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
- На 34% лучшая автономность (86 vs 64 часов)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Стерео динамики
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать LG V40 ThinQ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Весит на 20 граммов меньше
- Смартфон на 8 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.2 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|531 точек на дюйм
|537 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|83.85%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|96.5%
|ШИМ (PWM)
|215 Гц
|250 Гц
|Время отклика
|7 мс
|4.2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158.1 мм
|158.8 мм
|Ширина
|73.8 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.6 мм
|Вес
|189 граммов
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Черный, Серый, Фиолетовый, Красный
|Синий, Черный, Красный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Qualcomm Snapdragon 845
|Макс. частота
|2700 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|4 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72MP18
|Adreno 630
|Частота GPU
|572 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~658 Гфлопс
|~727 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
519
Geekbench 5 (многоядерный)
1981
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S9 Plus +1%
246492
243339
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9 Plus +6%
309698
292502
Рейтинг телефонов в AnTuTu 8 (#211 и #229)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|LG UX 7.1
|Размер системы из коробки
|13.9 ГБ
|20.8 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 36 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:31 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9 Plus +37%
11:15 ч.
8:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S9 Plus +62%
16:45 ч.
10:17 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S9 Plus +18%
25:23 ч.
21:41 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|107°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark
|Примеры фото LG V40 ThinQ от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.7
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
104
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|18
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.294 Вт/кг
|0.318 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.35 Вт/кг
|1.2 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S9 Plus. У него лучшие производительность, программное обеспечение, автономность и звук.
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