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Samsung Galaxy S9 Plus против LG V40 ThinQ

Самсунг Галакси С9 Плюс
VS
Лджи V40 ThinQ
Samsung Galaxy S9 Plus
LG V40 ThinQ

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.4-дюймового LG V40 ThinQ, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
  • На 34% лучшая автономность (86 vs 64 часов)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать LG V40 ThinQ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Смартфон на 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9 Plus
vs
V40 ThinQ

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.2 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 531 точек на дюйм 537 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 83.85%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.5%
ШИМ (PWM) 215 Гц 250 Гц
Время отклика 7 мс 4.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S9 Plus
630 нит
V40 ThinQ
628 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.1 мм 158.8 мм
Ширина 73.8 мм 75.7 мм
Толщина 8.5 мм 7.6 мм
Вес 189 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Черный, Серый, Фиолетовый, Красный Синий, Черный, Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9 Plus
84.2%
V40 ThinQ
83.85%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 Плюс и Лджи V40 ThinQ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2700 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G72MP18 Adreno 630
Частота GPU 572 МГц 710 МГц
FLOPS ~658 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S9 Plus +1%
246492
V40 ThinQ
243339
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9 Plus +6%
309698
V40 ThinQ
292502
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.1 LG UX 7.1
Размер системы из коробки 13.9 ГБ 20.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 36 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:31 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9 Plus +37%
11:15 ч.
V40 ThinQ
8:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S9 Plus +62%
16:45 ч.
V40 ThinQ
10:17 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S9 Plus +18%
25:23 ч.
V40 ThinQ
21:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 Plus vs LG V40 ThinQ
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 107°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark Примеры фото LG V40 ThinQ от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/1.7 f/1.9
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.2"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9 Plus +1%
85.6 дБ
V40 ThinQ
84.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.294 Вт/кг 0.318 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.35 Вт/кг 1.2 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S9 Plus. У него лучшие производительность, программное обеспечение, автономность и звук.

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