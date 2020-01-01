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Samsung Galaxy S9 Plus против OnePlus 6

Самсунг Галакси С9 Плюс
Samsung Galaxy S9 Plus
VS
Ванплас 6
OnePlus 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.28-дюймового OnePlus 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 32% выше плотность пикселей (531 vs 402 PPI)
  • На 13% лучшая автономность (86 vs 76 часов)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (637 против 463 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать OnePlus 6
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S9 Plus и OnePlus 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.28 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19:9
Плотность пикселей 531 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 84.12%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S9 Plus +38%
637 нит
OnePlus 6
463 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.1 мм 155.7 мм
Ширина 73.8 мм 75.3 мм
Толщина 8.5 мм 7.7 мм
Вес 189 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Черный, Серый, Фиолетовый, Красный Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9 Plus
84.2%
OnePlus 6
84.12%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 Плюс и Ванплас 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP18 Adreno 630
GPU-ядер 18 -
Частота GPU 572 МГц 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9 Plus
2022
OnePlus 6 +15%
2318
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9 Plus
314818
OnePlus 6 +10%
346464

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.1 OxygenOS 10.3.1
Размер системы из коробки 13.9 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да, Dash Charge (60% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9 Plus +21%
11:15 ч.
OnePlus 6
9:19 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S9 Plus +15%
16:45 ч.
OnePlus 6
14:27 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S9 Plus
25:23 ч.
OnePlus 6 +9%
27:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 Plus vs OnePlus 6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 2 (16 МП + 20 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark Примеры фото OnePlus 6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/1.7 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.1"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 18 16

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S9 Plus
68 дБ
OnePlus 6 +3%
70 дБ
Музыка
Galaxy S9 Plus
74 дБ
OnePlus 6
74 дБ
Звонок
Galaxy S9 Plus +14%
80 дБ
OnePlus 6
70 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Май 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.294 Вт/кг 1.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.35 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель для быстрой зарядки
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S9 Plus более удачной покупкой.

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