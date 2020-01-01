Samsung Galaxy S9 Plus против OnePlus 6T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.41-дюймового OnePlus 6T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 32% выше плотность пикселей (531 vs 402 PPI)
- На 41% выше максимальная яркость экрана (637 против 453 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать OnePlus 6T
- Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 8 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
66
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S9 Plus и OnePlus 6T
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.2 дюймов
|6.41 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|531 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|85.89%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.1 мм
|157.5 мм
|Ширина
|73.8 мм
|74.8 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.2 мм
|Вес
|189 граммов
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Черный, Серый, Фиолетовый, Красный
|Черный, Фиолетовый, Полуночный черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55)
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP18
|Adreno 630
|GPU-ядер
|18
|-
|Частота GPU
|572 МГц
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
522
521
Geekbench 5 (многоядерный)
2022
OnePlus 6T +20%
2419
AnTuTu Benchmark 8
314818
OnePlus 6T +14%
358936
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#124 и #96)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|OxygenOS 10.3.1
|Размер системы из коробки
|13.9 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|3700 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:15 ч.
OnePlus 6T +8%
12:04 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S9 Plus +7%
16:45 ч.
15:40 ч.
Время разговора (3G)
25:23 ч.
OnePlus 6T +15%
29:08 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4616 x 3464
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|2 (16 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark
|Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4608 x 3456
|Апертура
|f/1.7
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Galaxy S9 Plus +3%
104
101
Качества видео
91
Итоговая оценка камеры
Galaxy S9 Plus +1%
99
98
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|18
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S9 Plus +1%
68 дБ
67 дБ
Музыка
Galaxy S9 Plus +3%
74 дБ
72 дБ
Звонок
80 дБ
OnePlus 6T +5%
84 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.294 Вт/кг
|1.552 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.35 Вт/кг
|1.269 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S9 Plus. У него лучшие дисплей, камера, коммуникации, корпус и звук.
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3
Сравнения с конкурентами
- Samsung Galaxy S10e против Samsung Galaxy S9 Plus
- Apple iPhone 11 против Samsung Galaxy S9 Plus
- Xiaomi Redmi Note 9S против Samsung Galaxy S9 Plus
- Samsung Galaxy A71 против Samsung Galaxy S9 Plus
- Samsung Galaxy S20 против Samsung Galaxy S9 Plus
- Apple iPhone 11 против OnePlus 6T
- Huawei P30 Pro против OnePlus 6T
- Samsung Galaxy S20 против OnePlus 6T
- Xiaomi Redmi Note 9 против OnePlus 6T
- Huawei Mate 30 Pro против OnePlus 6T