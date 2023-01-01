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Samsung Galaxy S9 Plus против A52s 5G

55 из 100
Samsung Galaxy S9 Plus
VS
66 из 100
Samsung Galaxy A52s 5G
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy A52s 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52s 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 43 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 31% выше плотность пикселей (531 vs 405 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy A52s 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 36% лучшая автономность (31:30 vs 23:09 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3500 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (801 против 634 нит)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 13 против 10
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
  • Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 15W)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9 Plus
vs
Galaxy A52s 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 531 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 631 нит 400 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 84.9%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 138.1%
ШИМ (PWM) 215 Гц 231 Гц
Время отклика 7 мс 9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S9 Plus
634 нит
Galaxy A52s 5G +26%
801 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.1 мм 159.9 мм
Ширина 73.8 мм 75.1 мм
Толщина 8.5 мм 8.4 мм
Вес 189 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Серый, Красный, Фиолетовый Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9 Plus
84.2%
Galaxy A52s 5G +1%
84.9%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S9 Plus и Samsung Galaxy A52s 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2700 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 10 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G72 MP18 Adreno 642L
Частота GPU 572 МГц 490 МГц
FLOPS ~370 Гфлопс ~753 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S9 Plus
407717
Galaxy A52s 5G +24%
506694
CPU 116977 154271
GPU 121725 151603
Memory 74973 79637
UX 93023 118978
Total score 407717 506694
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 40.7 °C 47.9 °C
Stability 95% 98%
Graphics test 13 FPS 14 FPS
Graphics score 2328 2462
Web score 4979 10300
Video editing 5468 7100
Photo editing 9174 25819
Data manipulation 5648 9245
Writing score 5928 13547
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 2.1 One UI 5.0
Размер системы из коробки 13.9 ГБ 26 ГБ

Батарея

Объем 3500 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:50 ч. 09:19 ч.
Просмотр видео 11:56 ч. 15:35 ч.
Игры 03:31 ч. 05:10 ч.
Режим ожидания 79 ч. 110 ч.
Общая автономность
Galaxy S9 Plus
23:09 ч.
Galaxy A52s 5G +36%
31:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 Plus vs Samsung Galaxy A52s 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4032 x 3024 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/2.8"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9 Plus +2%
85.6 дБ
Galaxy A52s 5G
83.6 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Август 2021 года
Дата начала продаж Март 2018 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.294 Вт/кг 0.88 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.35 Вт/кг 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A52s 5G более удачной покупкой.

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