Samsung Galaxy S9 Plus против A52s 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52s 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 43 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 31% выше плотность пикселей (531 vs 405 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy A52s 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 36% лучшая автономность (31:30 vs 23:09 часов)
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3500 мАч
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 26% выше максимальная яркость экрана (801 против 634 нит)
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 13 против 10
- Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
- Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 15W)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.2 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|531 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|631 нит
|400 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|84.9%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|138.1%
|ШИМ (PWM)
|215 Гц
|231 Гц
|Время отклика
|7 мс
|9 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158.1 мм
|159.9 мм
|Ширина
|73.8 мм
|75.1 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.4 мм
|Вес
|189 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый, Серый, Красный, Фиолетовый
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2700 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|10 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP18
|Adreno 642L
|Частота GPU
|572 МГц
|490 МГц
|FLOPS
|~370 Гфлопс
|~753 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
526
Galaxy A52s 5G +48%
776
Geekbench 5 (многоядерный)
2023
Galaxy A52s 5G +39%
2804
|CPU
|116977
|154271
|GPU
|121725
|151603
|Memory
|74973
|79637
|UX
|93023
|118978
|Total score
|407717
|506694
|Пиковая температура корпуса
|40.7 °C
|47.9 °C
|Stability
|95%
|98%
|Graphics test
|13 FPS
|14 FPS
|Graphics score
|2328
|2462
|Web score
|4979
|10300
|Video editing
|5468
|7100
|Photo editing
|9174
|25819
|Data manipulation
|5648
|9245
|Writing score
|5928
|13547
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|One UI 5.0
|Размер системы из коробки
|13.9 ГБ
|26 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|4500 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да (53% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:28 ч.
|Веб-серфинг
|06:50 ч.
|09:19 ч.
|Просмотр видео
|11:56 ч.
|15:35 ч.
|Игры
|03:31 ч.
|05:10 ч.
|Режим ожидания
|79 ч.
|110 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|6528 x 4896
|Апертура
|f/1.7
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
104
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.294 Вт/кг
|0.88 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.35 Вт/кг
|0.84 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A52s 5G более удачной покупкой.
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