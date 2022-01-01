Samsung Galaxy S9 Plus против S21 FE 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S21 FE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 47 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
- На 29% выше плотность пикселей (531 vs 411 PPI)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 FE 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3500 мАч
- На 7% лучшая автономность (92 vs 86 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 26% выше максимальная яркость экрана (799 против 632 нит)
- Камера имеет оптический зум 3x
- Смартфон на 3 года и 11 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 12 против 10
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.2 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|531 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|85.3%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|ШИМ (PWM)
|215 Гц
|-
|Время отклика
|7 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.1 мм
|155.7 мм
|Ширина
|73.8 мм
|74.5 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.9 мм
|Вес
|189 граммов
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Черный, Серый, Фиолетовый, Красный
|Серый, Зеленый, Фиолетовый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|2700 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|10 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G72MP18
|Adreno 660
|Частота GPU
|572 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|~658 Гфлопс
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1794 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
525
Galaxy S21 FE 5G +111%
1107
Geekbench 5 (многоядерный)
2014
Galaxy S21 FE 5G +52%
3064
|CPU
|111070
|192462
|GPU
|122322
|274124
|Memory
|60772
|128894
|UX
|78404
|146347
|Total score
|374857
|747643
|Stability
|95%
|-
|Graphics test
|13 FPS
|-
|Graphics score
|2324
|-
|PCMark 3.0 score
|6050
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|One UI 4.0
|Размер системы из коробки
|13.9 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да (51% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:15 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9 Plus +9%
11:15 ч.
10:25 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S9 Plus +1%
16:45 ч.
16:33 ч.
Время разговора (3G)
25:23 ч.
Galaxy S21 FE 5G +23%
31:13 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5", Hynix Hi847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|6464 x 4864
|Апертура
|f/1.7
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
104
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.294 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.35 Вт/кг
|1.48 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 FE 5G более удачной покупкой.
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