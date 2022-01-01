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Samsung Galaxy S9 Plus против Galaxy S22

Самсунг Галакси С9 Плюс
VS
Самсунг Галакси С22
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S22, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 49 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
  • На 25% выше плотность пикселей (531 vs 425 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 107% выше максимальная яркость экрана (1294 против 626 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 2200
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9 Plus
vs
Galaxy S22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 531 точек на дюйм 425 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 87.4%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 215 Гц -
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S9 Plus
626 нит
Galaxy S22 +107%
1294 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.1 мм 146 мм
Ширина 73.8 мм 70.6 мм
Толщина 8.5 мм 7.6 мм
Вес 189 граммов 167 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Черный, Серый, Фиолетовый, Красный Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9 Plus
84.2%
Galaxy S22 +4%
87.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 Плюс и Самсунг Галакси С22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Samsung Exynos 2200
Макс. частота 2700 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G72MP18 Samsung Xclipse 920
Частота GPU 572 МГц 1300 МГц
FLOPS ~658 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1794 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9 Plus
521
Galaxy S22 +126%
1176
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9 Plus
1998
Galaxy S22 +80%
3591
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S9 Plus
372194
Galaxy S22 +139%
890211
CPU 111070 221779
GPU 122322 378872
Memory 60772 147967
UX 78404 149643
Total score 372194 890211
3DMark Wild Life Performance
Stability 95% -
Graphics test 13 FPS -
Graphics score 2324 -
PCMark 3.0 score 6060 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 12
Оболочка UI One UI 2.1 One UI 4.1
Размер системы из коробки 13.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:40 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9 Plus
11:15 ч.
Galaxy S22
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S9 Plus
16:45 ч.
Galaxy S22
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S9 Plus
25:23 ч.
Galaxy S22
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 Plus vs Samsung Galaxy S22
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 -
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3872 x 2592
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.24"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9 Plus
85.6 дБ
Galaxy S22
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2018 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.294 Вт/кг 0.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.35 Вт/кг 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.

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