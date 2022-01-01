Samsung Galaxy S9 Plus против S8 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 Plus с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S8 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Смартфон на 11 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy S8 Plus
- На 14% лучшая автономность (26:38 vs 23:22 часов)
- Весит на 16 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.2 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|531 точек на дюйм
|529 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|84%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|215 Гц
|250 Гц
|Время отклика
|7 мс
|4.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158.1 мм
|159.5 мм
|Ширина
|73.8 мм
|73.4 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.1 мм
|Вес
|189 граммов
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Золотой, Черный, Серый, Фиолетовый, Красный
|Черный, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Samsung Exynos 9 Octa 8895
|Макс. частота
|2700 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Exynos M2
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72MP18
|Mali-G71 MP20
|Частота GPU
|572 МГц
|546 МГц
|FLOPS
|~658 Гфлопс
|~349 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
517
Geekbench 5 (многоядерный)
2002
|CPU
|111070
|79698
|GPU
|122322
|110641
|Memory
|60772
|32680
|UX
|78404
|63996
|Total score
|369842
|286151
|Stability
|95%
|-
|Graphics test
|13 FPS
|-
|Graphics score
|2325
|-
|PCMark 3.0 score
|6066
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 2.1
|One UI
|Размер системы из коробки
|13.9 ГБ
|11.7 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Да, Qi/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (60% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:55 ч.
|Веб-серфинг
|06:59 ч.
|09:32 ч.
|Просмотр видео
|11:56 ч.
|12:01 ч.
|Игры
|03:44 ч.
|04:49 ч.
|Режим ожидания
|79 ч.
|82 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.7
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|25 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Galaxy S9 Plus +18%
104
Качество видео
Galaxy S9 Plus +3%
91
Итоговая оценка камеры
Galaxy S9 Plus +13%
99
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|18
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Март 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.294 Вт/кг
|0.26 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.35 Вт/кг
|1 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy S9 Plus, а если автономность – то Samsung Galaxy S8 Plus.
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