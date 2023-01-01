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Samsung Galaxy S9 против Apple iPhone 12

53 из 100
Samsung Galaxy S9
VS
70 из 100
Apple iPhone 12
Samsung Galaxy S9
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Современный порт USB Type-C
  • На 23% выше плотность пикселей (568 vs 460 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Показывает на 94% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 58% лучшая автономность (32:28 vs 20:36 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A14 Bionic
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9
vs
iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 5.8 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 658 нит 625 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 86%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) 240 Гц 226 Гц
Время отклика 7 мс 16 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S9 +2%
660 нит
iPhone 12
650 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 147.7 мм 146.7 мм
Ширина 68.7 мм 71.5 мм
Толщина 8.5 мм 7.4 мм
Вес 163 грамма 164 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотистый, Серый, Синий, Фиолетовый Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9
83.6%
iPhone 12 +3%
86%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S9 и Apple iPhone 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Apple A14 Bionic
Макс. частота 2700 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G72 MP18 Apple GPU
Частота GPU 572 МГц -
FLOPS ~370 Гфлопс ~998 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9
569
iPhone 12 +185%
1624
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9
1836
iPhone 12 +123%
4094
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S9
374039
iPhone 12 +94%
727308
CPU 114409 190881
GPU 128760 276954
Memory 58370 124912
UX 69663 129781
Total score 374039 727308
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S9
2272
iPhone 12 +235%
7603
Пиковая температура корпуса 39.2 °C 41.2 °C
Stability 93% 77%
Graphics test 13 FPS 45 FPS
Graphics score 2272 7603
Web score 5104 -
Video editing 5490 -
Photo editing 9518 -
Data manipulation 5723 -
Writing score 6311 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI One UI 2,1 -
Размер системы из коробки 14 ГБ 7 ГБ

Батарея

Объем 3000 мАч 2815 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:04 ч. 11:23 ч.
Просмотр видео 10:57 ч. 12:11 ч.
Игры 02:42 ч. 05:11 ч.
Режим ожидания 70 ч. 119 ч.
Общая автономность
Galaxy S9
20:36 ч.
iPhone 12 +58%
32:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 23 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S9
104
iPhone 12 +27%
132
Качество видео
Galaxy S9
91
iPhone 12 +23%
112
Итоговая оценка камеры
Galaxy S9
99
iPhone 12 +23%
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9 +6%
86 дБ
iPhone 12
81.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2018 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 более удачной покупкой.

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