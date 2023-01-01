Samsung Galaxy S9 против Apple iPhone 13 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 44 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
- На 23% выше плотность пикселей (568 vs 460 PPI)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 41 грамм меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro
- Камера имеет оптический зум 3x
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 79% лучшая автономность (36:56 vs 20:36 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 62% выше максимальная яркость экрана (1072 против 660 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
Производительность
Быстродействие приложений и системы
35
Игры
Возможности в 3D-гейминге
29
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
43
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|5.8 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|568 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|658 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|86%
|Особенности
|- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|510 Гц
|Время отклика
|7 мс
|4.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|147.7 мм
|146.7 мм
|Ширина
|68.7 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.65 мм
|Вес
|163 грамма
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый, Серый, Синий, Фиолетовый
|Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2700 МГц
|3230 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|10 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP18
|Apple A15 GPU
|Частота GPU
|572 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~370 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
569
iPhone 13 Pro +202%
1717
Geekbench 5 (многоядерный)
1836
iPhone 13 Pro +156%
4703
|CPU
|114409
|216330
|GPU
|128760
|328877
|Memory
|58370
|122242
|UX
|69663
|133383
|Total score
|374039
|807701
|Пиковая температура корпуса
|39.2 °C
|39.4 °C
|Stability
|93%
|78%
|Graphics test
|13 FPS
|56 FPS
|Graphics score
|2272
|9498
|Web score
|5104
|-
|Video editing
|5490
|-
|Photo editing
|9518
|-
|Data manipulation
|5723
|-
|Writing score
|6311
|-
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 15 (С обновлением до iOS 16.5)
|Оболочка UI
|One UI 2,1
|-
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|15.2 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3095 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|23 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:38 ч.
|Веб-серфинг
|06:04 ч.
|13:06 ч.
|Просмотр видео
|10:57 ч.
|16:46 ч.
|Игры
|02:42 ч.
|05:50 ч.
|Режим ожидания
|70 ч.
|117 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 13 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4032 x 3024
|Апертура
|f/1.7
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
104
iPhone 13 Pro +38%
144
Качество видео
91
iPhone 13 Pro +31%
119
Итоговая оценка камеры
99
iPhone 13 Pro +38%
137
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.362 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro более удачной покупкой.
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