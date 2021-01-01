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Samsung Galaxy S9 против Apple iPhone XR

Самсунг Галакси С9
VS
Эпл Айфон XR
Samsung Galaxy S9
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 74% выше плотность пикселей (568 vs 326 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • В 2.8 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1108 и 400 баллов
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A12 Bionic
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 79%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 7 мс 32.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1920:1
Максимальная яркость
Galaxy S9
651 нит
iPhone XR +6%
690 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.7 мм 150.9 мм
Ширина 68.7 мм 75.7 мм
Толщина 8.5 мм 8.3 мм
Вес 163 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9 +6%
83.6%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2700 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72MP18 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 572 МГц 1100 МГц
FLOPS ~658 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9
400
iPhone XR +177%
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9
1915
iPhone XR +15%
2197
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S9
244030
iPhone XR +37%
334326
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9 +355%
272368
iPhone XR
59816
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI One UI 2,1 -
Размер системы из коробки 14 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:43 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9
10:13 ч.
iPhone XR +29%
13:04 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S9 +1%
15:25 ч.
iPhone XR
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S9 +49%
22:38 ч.
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2316
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 32 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S9 +1%
104
iPhone XR
103
Качество видео
Galaxy S9
91
iPhone XR +5%
96
Итоговая оценка камеры
Galaxy S9
99
iPhone XR +2%
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9
86 дБ
iPhone XR +2%
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и программное обеспечение - выбирайте Apple iPhone XR, а если дисплей и коммуникации – то Samsung Galaxy S9.

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