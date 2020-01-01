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Samsung Galaxy S9 против Google Pixel 4a

Самсунг Галакси С9
Samsung Galaxy S9
VS
Гугл Пиксель 4а
Google Pixel 4a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 28% выше плотность пикселей (568 vs 443 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (787 против 653 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9
vs
Pixel 4a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 5.8 дюймов 5.81 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 443 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 83.3%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.3%
ШИМ (PWM) 240 Гц 255 Гц
Время отклика 7 мс 6.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S9
653 нит
Pixel 4a +21%
787 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.7 мм 144 мм
Ширина 68.7 мм 69.4 мм
Толщина 8.5 мм 8.2 мм
Вес 163 грамма 143 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9
83.6%
Pixel 4a
83.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 и Гугл Пиксель 4а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Qualcomm Snapdragon 730
Макс. частота 2700 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G72MP18 Adreno 618
GPU-ядер 18 -
Частота GPU 572 МГц 500 МГц
FLOPS ~658 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9
401
Pixel 4a +37%
548
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9 +18%
1914
Pixel 4a
1622
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9 +5%
278556
Pixel 4a
265721

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 2,1 Stock Android
Размер системы из коробки 14 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3140 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:27 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9
10:13 ч.
Pixel 4a +13%
11:48 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S9 +25%
15:25 ч.
Pixel 4a
12:17 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S9
22:38 ч.
Pixel 4a
22:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs Google Pixel 4a
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/1.7 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 24 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/2.8"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S9
104
Pixel 4a +17%
122
Качество видео
Galaxy S9
91
Pixel 4a +8%
98
Итоговая оценка камеры
Galaxy S9
99
Pixel 4a +12%
111

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 15

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9
86 дБ
Pixel 4a
86 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Август 2020 года
Дата начала продаж Март 2018 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг 1.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S9, а если дисплей и программное обеспечение – то Google Pixel 4a.

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