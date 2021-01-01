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Samsung Galaxy S9 против Huawei P30 Lite

Самсунг Галакси С9
VS
Хуавей П30 Лайт
Samsung Galaxy S9
Huawei P30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 95% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 37% выше плотность пикселей (568 vs 415 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (651 против 495 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • На 21% лучшая автономность (94 vs 78 часов)
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 340 мАч более емким аккумулятором – 3340 против 3000 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9
vs
P30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 84.2%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 7 мс 42.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 820:1
Максимальная яркость
Galaxy S9 +32%
651 нит
P30 Lite
495 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.7 мм 152.9 мм
Ширина 68.7 мм 72.7 мм
Толщина 8.5 мм 7.43 мм
Вес 163 грамма 159 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9
83.6%
P30 Lite +1%
84.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 и Хуавей П30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2700 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72MP18 Mali-G51
Частота GPU 572 МГц 1000 МГц
FLOPS ~658 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9 +27%
400
P30 Lite
314
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9 +49%
1915
P30 Lite
1286
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S9 +76%
244030
P30 Lite
138877
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9 +95%
272368
P30 Lite
140008
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2,1 EMUI 10.0
Размер системы из коробки 14 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9
10:13 ч.
P30 Lite +43%
14:45 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S9 +15%
15:25 ч.
P30 Lite
13:23 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S9
22:38 ч.
P30 Lite +27%
28:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs Huawei P30 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/1.7 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/2.8"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S9
104
P30 Lite
н/д
Качество видео
Galaxy S9
91
P30 Lite
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S9
99
P30 Lite
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9
86 дБ
P30 Lite +3%
88.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2018 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг 1.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S9 более удачной покупкой.

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