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Samsung Galaxy S9 против Huawei P40 Lite

Самсунг Галакси С9
Samsung Galaxy S9
VS
Хуавей П40 Лайт
Huawei P40 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 43% выше плотность пикселей (568 vs 398 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (667 против 520 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.6 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • На 55% лучшая автономность (121 vs 78 часов)
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3000 мАч
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 2 года новее
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (585 и 409 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S9 и Huawei P40 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 83.5%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S9 +28%
667 нит
P40 Lite
520 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.7 мм 159.2 мм
Ширина 68.7 мм 76.3 мм
Толщина 8.5 мм 8.7 мм
Вес 163 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый Полночный черный, Ярко зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9
83.6%
P40 Lite
83.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 и Хуавей П40 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 HiSilicon Kirin 810
Архитектура 4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2270 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP18 Mali-G52 MP6
GPU-ядер 18 6
Частота GPU 572 МГц 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9
409
P40 Lite +43%
585
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9 +6%
1970
P40 Lite
1856
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9
283155
P40 Lite +15%
325961

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI One UI 2,1 EMUI 10
Размер системы из коробки 14 ГБ 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9
10:13 ч.
P40 Lite +78%
18:04 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S9
15:25 ч.
P40 Lite +2%
15:58 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S9
22:38 ч.
P40 Lite +48%
33:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs Huawei P40 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/1.7 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.1"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy S9
104
P40 Lite
н/д
Качества видео
Galaxy S9
91
P40 Lite
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S9
99
P40 Lite
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 18 12

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S9
68 дБ
P40 Lite
н/д
Музыка
Galaxy S9
74 дБ
P40 Lite
н/д
Звонок
Galaxy S9
81 дБ
P40 Lite
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2018 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S9, а если батарея – то Huawei P40 Lite.

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