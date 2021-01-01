Samsung Galaxy S9 против LG V30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6-дюймового LG V30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.7 мм уже
- Смартфон на 7 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать LG V30
- На 19% лучшая автономность (93 vs 78 часов)
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|POLED
|Размер
|5.8 дюймов
|6 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1440 x 2880 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|18:9
|Плотность пикселей
|568 точек на дюйм
|537 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|81.48%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|227 Гц
|Время отклика
|7 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|147.7 мм
|151.7 мм
|Ширина
|68.7 мм
|75.4 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.3 мм
|Вес
|163 грамма
|158 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый
|Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Qualcomm Snapdragon 835
|Макс. частота
|2700 МГц
|2450 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72MP18
|Adreno 540
|Частота GPU
|572 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~658 Гфлопс
|~558 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|До 2 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 2,1
|LG UX 6
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Да (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:50 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|107°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (16 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото LG V30 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2592 x 1944
|Апертура
|f/1.7
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|22 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|1/5"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.362 Вт/кг
|0.375 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|1.12 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S9 более удачной покупкой.
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