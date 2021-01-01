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Samsung Galaxy S9 против LG V30

Самсунг Галакси С9
VS
Лджи V30
Samsung Galaxy S9
LG V30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6-дюймового LG V30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.7 мм уже
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать LG V30
  • На 19% лучшая автономность (93 vs 78 часов)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9
vs
LG V30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED POLED
Размер 5.8 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 18:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 537 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 81.48%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) 240 Гц 227 Гц
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S9 +7%
651 нит
LG V30
610 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.7 мм 151.7 мм
Ширина 68.7 мм 75.4 мм
Толщина 8.5 мм 7.3 мм
Вес 163 грамма 158 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9 +3%
83.6%
LG V30
81.48%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 и Лджи V30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Qualcomm Snapdragon 835
Макс. частота 2700 МГц 2450 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G72MP18 Adreno 540
Частота GPU 572 МГц 710 МГц
FLOPS ~658 Гфлопс ~558 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9 +3%
400
LG V30
387
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9 +15%
1915
LG V30
1659
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S9 +54%
244030
LG V30
158145
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9 +29%
272368
LG V30
211181
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 2,1 LG UX 6
Размер системы из коробки 14 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Да (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9 +9%
10:13 ч.
LG V30
9:30 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S9 +5%
15:25 ч.
LG V30
14:56 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S9
22:38 ч.
LG V30 +49%
33:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs LG V30
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 107°
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (16 МП + 13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото LG V30 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 22 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/5"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S9 +20%
104
LG V30
87
Качество видео
Galaxy S9 +25%
91
LG V30
73
Итоговая оценка камеры
Galaxy S9 +21%
99
LG V30
82

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9 +2%
86 дБ
LG V30
84.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Август 2017 года
Дата начала продаж Март 2018 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг 0.375 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S9 более удачной покупкой.

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