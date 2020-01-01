Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S9 vs Ace 2 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S9 против Oppo Ace 2

Самсунг Галакси С9
Samsung Galaxy S9
VS
Оппо Эйс 2
Oppo Ace 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.55-дюймового Oppo Ace 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 41% выше плотность пикселей (568 vs 402 PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (667 против 500 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Oppo Ace 2
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.75" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S9 и Oppo Ace 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 5.8 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 85.9%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S9 +33%
667 нит
Ace 2
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.7 мм 160 мм
Ширина 68.7 мм 75.4 мм
Толщина 8.5 мм 8.6 мм
Вес 163 грамма 185 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый Серебристый, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9
83.6%
Ace 2 +3%
85.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 и Оппо Эйс 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55) 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP18 Adreno 650
GPU-ядер 18 -
Частота GPU 572 МГц 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9
409
Ace 2 +125%
919
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9
1970
Ace 2 +71%
3364
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9
283155
Ace 2 +112%
600816

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI One UI 2,1 ColorOS 7.1
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 0:30 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да, SuperVOOC 2.0 (100% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Да (40 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9
10:13 ч.
Ace 2
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S9
15:25 ч.
Ace 2
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S9
22:38 ч.
Ace 2
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs Oppo Ace 2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/1.7 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм 29 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.1"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy S9
104
Ace 2
н/д
Качества видео
Galaxy S9
91
Ace 2
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S9
99
Ace 2
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 18 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S9
68 дБ
Ace 2
н/д
Музыка
Galaxy S9
74 дБ
Ace 2
н/д
Звонок
Galaxy S9
81 дБ
Ace 2
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2018 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Ace 2 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях