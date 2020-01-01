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Samsung Galaxy S9 против Oppo Reno Z

Самсунг Галакси С9
Samsung Galaxy S9
VS
Оппо Рено Z
Oppo Reno Z

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.4-дюймового Oppo Reno Z, который имеет процессор Mediatek Helio P90 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 41% выше плотность пикселей (568 vs 403 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (667 против 500 нит)
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Oppo Reno Z
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 950 мАч более емким аккумулятором – 3950 против 3000 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S9 и Oppo Reno Z

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 5.8 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 85.3%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S9 +33%
667 нит
Reno Z
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.7 мм 157.3 мм
Ширина 68.7 мм 74.9 мм
Толщина 8.5 мм 9.1 мм
Вес 163 грамма 186 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9
83.6%
Reno Z +2%
85.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 и Оппо Рено Z в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Mediatek Helio P90
Архитектура 4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 2,0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP18 PowerVR GM9446
GPU-ядер 18 -
Частота GPU 572 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9
409
Reno Z +2%
416
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9 +23%
1970
Reno Z
1600
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9 +33%
283155
Reno Z
213657

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2,1 ColorOS 7
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3950 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да, VOOC 3.0 (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9
10:13 ч.
Reno Z
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S9
15:25 ч.
Reno Z
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S9
22:38 ч.
Reno Z
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs Oppo Reno Z
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/1.7 f/2
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy S9
104
Reno Z
н/д
Качества видео
Galaxy S9
91
Reno Z
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S9
99
Reno Z
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 18 13

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S9
68 дБ
Reno Z
н/д
Музыка
Galaxy S9
74 дБ
Reno Z
н/д
Звонок
Galaxy S9
81 дБ
Reno Z
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Май 2019 года
Дата начала продаж Март 2018 года Июль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Гарантийный талон
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S9. У него лучшие дисплей, производительность, программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук.

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