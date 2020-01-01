Samsung Galaxy S9 против Oppo Reno Z
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.4-дюймового Oppo Reno Z, который имеет процессор Mediatek Helio P90 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
- Защита корпуса по стандарту IP68
- На 41% выше плотность пикселей (568 vs 403 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки
- На 33% выше максимальная яркость экрана (667 против 500 нит)
- Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Oppo Reno Z
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 950 мАч более емким аккумулятором – 3950 против 3000 мАч
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S9 и Oppo Reno Z
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|AMOLED
|Размер
|5.8 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|568 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|85.3%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.7 мм
|157.3 мм
|Ширина
|68.7 мм
|74.9 мм
|Толщина
|8.5 мм
|9.1 мм
|Вес
|163 грамма
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Mediatek Helio P90
|Архитектура
|4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 2,0 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP18
|PowerVR GM9446
|GPU-ядер
|18
|-
|Частота GPU
|572 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#143 и #194)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2,1
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3950 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да, VOOC 3.0 (60% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (48 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|6528 x 4896
|Апертура
|f/1.7
|f/2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|-
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|18
|13
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Июль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.362 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Гарантийный талон
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S9. У него лучшие дисплей, производительность, программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук.
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