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Samsung Galaxy S9 против Galaxy A03s

Самсунг Галакси С9
VS
Самсунг Галакси А03s
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy A03s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03s, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 43 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 110% выше плотность пикселей (568 vs 270 PPI)
  • На 86% выше максимальная яркость экрана (658 против 354 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже
Причины выбрать Samsung Galaxy A03s
  • На 91% лучшая автономность (39:16 vs 20:36 часов)
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9
vs
Galaxy A03s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 5.8 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 658 нит 400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 81.8%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц 806 Гц
Время отклика 7 мс 43 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1126:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S9 +86%
658 нит
Galaxy A03s
354 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 147.7 мм 164.2 мм
Ширина 68.7 мм 75.9 мм
Толщина 8.5 мм 9.1 мм
Вес 163 грамма 196 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9 +2%
83.6%
Galaxy A03s
81.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 и Самсунг Галакси А03s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2700 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72MP18 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 572 МГц 680 МГц
FLOPS ~658 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 1794 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9 +216%
565
Galaxy A03s
179
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9 +105%
1814
Galaxy A03s
886
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S9 +205%
367054
Galaxy A03s
120488
CPU 106403 36930
GPU 131325 15632
Memory 59895 29149
UX 69985 38919
Total score 367054 120488
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S9
2269
Galaxy A03s
н/д
Stability 93% -
Graphics test 13 FPS -
Graphics score 2269 -
PCMark 3.0 score 6265 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 2,1 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки 14 ГБ 13.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (15% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 3:38 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:04 ч. 15:57 ч.
Просмотр видео 10:57 ч. 14:23 ч.
Игры 02:42 ч. 06:16 ч.
Режим ожидания 70 ч. 124 ч.
Общая автономность
Galaxy S9
20:36 ч.
Galaxy A03s +91%
39:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs Samsung Galaxy A03s
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9
86 дБ
Galaxy A03s +1%
86.5 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2018 года Август 2021 года
Дата начала продаж Март 2018 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S9 более удачной покупкой.

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