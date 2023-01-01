Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S9 vs Galaxy A13 5G – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S9 против A13 5G

53 из 100
Samsung Galaxy S9
VS
53 из 100
Samsung Galaxy A13 5G
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy A13 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A13 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 46 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 110% выше плотность пикселей (568 vs 270 PPI)
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (660 против 437 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Samsung Galaxy A13 5G
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более новая ОС: Android 13 против 10
  • Смартфон на 3 года и 10 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9
vs
Galaxy A13 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 5.8 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 658 нит 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 81.1%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 89.4%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 7 мс 35 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1519:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S9 +51%
660 нит
Galaxy A13 5G
437 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 147.7 мм 164.5 мм
Ширина 68.7 мм 75.5 мм
Толщина 8.5 мм 8.8 мм
Вес 163 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Серый, Синий, Фиолетовый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9 +3%
83.6%
Galaxy A13 5G
81.1%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy A13 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2700 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP18 Mali-G57 MC2
Частота GPU 572 МГц 950 МГц
FLOPS ~370 Гфлопс ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9 +22%
569
Galaxy A13 5G
467
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9 +64%
1836
Galaxy A13 5G
1118
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S9 +50%
374039
Galaxy A13 5G
249083
CPU 114409 77589
GPU 128760 57434
Memory 58370 52691
UX 69663 59678
Total score 374039 249083
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S9 +91%
2272
Galaxy A13 5G
1191
Пиковая температура корпуса 39.2 °C 43 °C
Stability 93% 98%
Graphics test 13 FPS 7 FPS
Graphics score 2272 1191
Web score 5104 5626
Video editing 5490 4955
Photo editing 9518 11786
Data manipulation 5723 6064
Writing score 6311 8147
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 2,1 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки 14 ГБ 16.5 ГБ

Батарея

Объем 3000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:04 ч. -
Просмотр видео 10:57 ч. -
Игры 02:42 ч. -
Режим ожидания 70 ч. -
Общая автономность
Galaxy S9
20:36 ч.
Galaxy A13 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs Samsung Galaxy A13 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/1.7 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9 +5%
86 дБ
Galaxy A13 5G
82.1 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2018 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2018 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, производительность, игры, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S9, а если программное обеспечение и автономность – то Samsung Galaxy A13 5G.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A22 vs Galaxy A13 5G
2. Galaxy A32 5G vs Galaxy A13 5G
3. Galaxy A12 vs Galaxy A13 5G
4. Galaxy A13 vs Galaxy A13 5G
5. Pixel 6a vs Galaxy A13 5G
6. Galaxy A32 vs Galaxy A13 5G
7. Galaxy A20 vs Galaxy A13 5G
8. Galaxy S22 vs Galaxy S9
9. Galaxy S21 FE 5G vs Galaxy S9
10. Galaxy S22 Plus vs Galaxy S9
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры