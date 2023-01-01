Samsung Galaxy S9 против Galaxy A23
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A23, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 49 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 42% выше плотность пикселей (568 vs 400 PPI)
- Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 42% выше максимальная яркость экрана (660 против 464 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.2 мм уже
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Samsung Galaxy A23
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
- На 74% лучшая автономность (35:52 vs 20:36 часов)
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более новая ОС: Android 13 против 10
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
- Смартфон на 4 года и 1 месяц новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 15W)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
61
Производительность
Быстродействие приложений и системы
35
24
Игры
Возможности в 3D-гейминге
29
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
43
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
72
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|PLS TFT
|Размер
|5.8 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|568 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|658 нит
|460 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|83%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|-
|Время отклика
|7 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|147.7 мм
|164.5 мм
|Ширина
|68.7 мм
|76.9 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.4 мм
|Вес
|163 грамма
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый, Серый, Синий, Фиолетовый
|Белый, Черный, Синий, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2700 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|10 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP18
|Adreno 610
|Частота GPU
|572 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~370 Гфлопс
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9 +47%
569
388
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9 +12%
1836
1637
|CPU
|114409
|81885
|GPU
|128760
|48510
|Memory
|58370
|64789
|UX
|69663
|71783
|Total score
|374039
|268310
|Пиковая температура корпуса
|39.2 °C
|-
|Stability
|93%
|98%
|Graphics test
|13 FPS
|2 FPS
|Graphics score
|2272
|440
|Web score
|5104
|6867
|Video editing
|5490
|4224
|Photo editing
|9518
|13612
|Data manipulation
|5723
|5769
|Writing score
|6311
|8438
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 2,1
|One UI 5.0
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|24 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да (32% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:43 ч.
|Веб-серфинг
|06:04 ч.
|13:23 ч.
|Просмотр видео
|10:57 ч.
|12:41 ч.
|Игры
|02:42 ч.
|06:14 ч.
|Режим ожидания
|70 ч.
|127 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.7
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|-
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
104
Качество видео
91
Итоговая оценка камеры
99
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.362 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Да, 15 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и автономность - выбирайте Samsung Galaxy A23, а если производительность, игры, коммуникации, корпус и звук – то Samsung Galaxy S9.
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