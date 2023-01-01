Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S9 vs Galaxy A53 5G – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S9 против A53 5G

53 из 100
Samsung Galaxy S9
VS
64 из 100
Samsung Galaxy A53 5G
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy A53 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A53 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 50 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 40% выше плотность пикселей (568 vs 405 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 26 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 65% лучшая автономность (33:59 vs 20:36 часов)
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (830 против 660 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более новая ОС: Android 13 против 10
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 1280
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 4 года и 2 месяца новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 15W)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9
vs
Galaxy A53 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.8 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 658 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 830 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 85.4%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.6%
ШИМ (PWM) 240 Гц 250 Гц
Время отклика 7 мс 9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S9
660 нит
Galaxy A53 5G +26%
830 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 147.7 мм 159.6 мм
Ширина 68.7 мм 74.8 мм
Толщина 8.5 мм 8.1 мм
Вес 163 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Серый, Синий, Фиолетовый Белый, Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9
83.6%
Galaxy A53 5G +2%
85.4%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy A53 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2700 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G72 MP18 Mali-G68 MP4
Частота GPU 572 МГц 1000 МГц
FLOPS ~370 Гфлопс ~487 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9
569
Galaxy A53 5G +30%
741
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9
1836
Galaxy A53 5G +4%
1906
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S9
374039
Galaxy A53 5G +14%
425748
CPU 114409 117797
GPU 128760 125096
Memory 58370 65056
UX 69663 115534
Total score 374039 425748
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S9
2272
Galaxy A53 5G +1%
2287
Пиковая температура корпуса 39.2 °C 45.2 °C
Stability 93% 99%
Graphics test 13 FPS 13 FPS
Graphics score 2272 2287
Web score 5104 9492
Video editing 5490 7589
Photo editing 9518 21531
Data manipulation 5723 9215
Writing score 6311 15031
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 2,1 One UI 5.1
Размер системы из коробки 14 ГБ 36 ГБ

Батарея

Объем 3000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:24 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:04 ч. 10:38 ч.
Просмотр видео 10:57 ч. 15:55 ч.
Игры 02:42 ч. 05:01 ч.
Режим ожидания 70 ч. 120 ч.
Общая автономность
Galaxy S9
20:36 ч.
Galaxy A53 5G +65%
33:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs Samsung Galaxy A53 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1P (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX616 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6464 x 4864
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/2.8"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Galaxy S9 +102%
91
Galaxy A53 5G
45
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9
86 дБ
Galaxy A53 5G
86.1 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2018 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A53 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
12 (41.4%)
17 (58.6%)
Всего проголосовало: 29

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S9 vs S22 Plus
2. Samsung Galaxy S9 vs Galaxy S22
3. Samsung Galaxy A53 5G vs S20 FE
4. Samsung Galaxy A53 5G vs Galaxy S20
5. Samsung Galaxy A53 5G vs Galaxy A13
6. Samsung Galaxy A53 5G vs Galaxy M53
7. Samsung Galaxy A53 5G vs Galaxy S22
8. Samsung Galaxy A53 5G vs Galaxy A71
9. Samsung Galaxy A53 5G vs A52s 5G
10. Samsung Galaxy A53 5G vs Google Pixel 6
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры