Samsung Galaxy S9 против Galaxy M30s
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M30s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9611 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 41% выше плотность пикселей (568 vs 403 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
- Стабилизация изображения
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Samsung Galaxy M30s
- Комплектуется на 3000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3000 мАч
- На 67% лучшая автономность (130 vs 78 часов)
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
68
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
58
39
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
65
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
63
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.8 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|568 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|84.2%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.4%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|118 Гц
|Время отклика
|7 мс
|6 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|147.7 мм
|159 мм
|Ширина
|68.7 мм
|75.1 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.9 мм
|Вес
|163 грамма
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый
|Черный, Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Samsung Exynos 7 Octa 9611
|Макс. частота
|2700 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72MP18
|Mali-G72 MP3
|Частота GPU
|572 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~658 Гфлопс
|~259 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9 +23%
400
325
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9 +59%
1915
1201
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S9 +127%
244030
107435
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9 +57%
272368
173268
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|One UI 2,1
|One UI 3.0
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|13.5 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|2:25 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:13 ч.
Galaxy M30s +59%
16:13 ч.
Время просмотра видео
15:25 ч.
Galaxy M30s +40%
21:32 ч.
Время разговора (3G)
22:38 ч.
Galaxy M30s +58%
35:29 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4608 x 3456
|Апертура
|f/1.7
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
104
Качество видео
91
Итоговая оценка камеры
99
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.362 Вт/кг
|0.47 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S9, а если программное обеспечение и автономность – то Samsung Galaxy M30s.
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