Samsung Galaxy S9 против Note 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
- На 42% выше плотность пикселей (568 vs 401 PPI)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 18% лучшая автономность (92 vs 78 часов)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч
- На 18% выше максимальная яркость экрана (789 против 667 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Тонкие рамки – на 7.8% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
71
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy Note 10
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.8 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19:9
|Плотность пикселей
|568 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|91.4%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.7 мм
|151 мм
|Ширина
|68.7 мм
|71.8 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.9 мм
|Вес
|163 грамма
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый
|Черный, Белый, Синий, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Samsung Exynos 9 Octa 9825
|Архитектура
|4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2730 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP18
|Mali-G76 MP12
|GPU-ядер
|18
|12
|Частота GPU
|572 МГц
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1794 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
409
Galaxy Note 10 +77%
722
Geekbench 5 (многоядерный)
1970
Galaxy Note 10 +30%
2567
AnTuTu Benchmark 8
283155
Galaxy Note 10 +57%
444084
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2,1
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Да, Qi/PMA (12 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:13 ч.
Galaxy Note 10 +13%
11:49 ч.
Время просмотра видео
15:25 ч.
Galaxy Note 10 +18%
18:05 ч.
Время разговора (3G)
22:38 ч.
Galaxy Note 10 +12%
25:06 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3648 x 2736
|Апертура
|f/1.7
|f/1.6
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|1/2.65"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
104
Качества видео
91
Итоговая оценка камеры
99
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|18
|20
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Galaxy Note 10 +3%
70.2 дБ
Музыка
Galaxy S9 +1%
74 дБ
73.4 дБ
Звонок
81 дБ
Galaxy Note 10 +6%
85.9 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Август 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.362 Вт/кг
|0.21 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|1.52 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания (25 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Гарнитура AKG USB Type-C
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 более удачной покупкой.
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
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