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Samsung Galaxy S9 против Note 8

Самсунг Галакси С9
Samsung Galaxy S9
VS
Самсунг Галакси Ноте 8
Samsung Galaxy Note 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 8, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 8
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 14% лучшая автономность (89 vs 78 часов)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy Note 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.8 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 83.14%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S9 +2%
667 нит
Galaxy Note 8
654 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.7 мм 162.5 мм
Ширина 68.7 мм 74.8 мм
Толщина 8.5 мм 8.6 мм
Вес 163 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый Синий, Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9 +1%
83.6%
Galaxy Note 8
83.14%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 и Самсунг Галакси Ноте 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Samsung Exynos 9 Octa 8895
Архитектура 4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP18 Mali-G71 MP20
GPU-ядер 18 20
Частота GPU 572 МГц 546 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1794 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9 +9%
283155
Galaxy Note 8
259976

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 2,1 One UI
Размер системы из коробки 14 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (42% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9
10:13 ч.
Galaxy Note 8 +1%
10:20 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S9 +6%
15:25 ч.
Galaxy Note 8
14:34 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S9 +1%
22:38 ч.
Galaxy Note 8
22:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs Samsung Galaxy Note 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/1.7 f/1.7
Фокусное расстояние 25 мм 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.6"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy S9 +4%
104
Galaxy Note 8
100
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 18 16

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S9 +1%
68 дБ
Galaxy Note 8
67 дБ
Музыка
Galaxy S9 +7%
74 дБ
Galaxy Note 8
69 дБ
Звонок
Galaxy S9 +14%
81 дБ
Galaxy Note 8
71 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Август 2017 года
Дата начала продаж Март 2018 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг 0.173 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5
- Коннектор USB To Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Перо S Pen
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S9 более удачной покупкой.

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