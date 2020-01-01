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Samsung Galaxy S9 против S20 Plus

Самсунг Галакси С9
Samsung Galaxy S9
VS
Самсунг Галакси С20 Плюс
Samsung Galaxy S20 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S20 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
  • Весит на 23 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3000 мАч
  • Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • На 24% лучшая автономность (97 vs 78 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Смартфон на 2 года новее
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (798 против 667 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S20 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 5.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 524 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 90.5%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S9
667 нит
Galaxy S20 Plus +20%
798 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.7 мм 161.9 мм
Ширина 68.7 мм 73.7 мм
Толщина 8.5 мм 7.8 мм
Вес 163 грамма 186 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый Черный, Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9
83.6%
Galaxy S20 Plus +8%
90.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 и Самсунг Галакси С20 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Samsung Exynos 9 Octa 990
Архитектура 4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2700 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP18 Mali-G77 MP11
GPU-ядер 18 11
Частота GPU 572 МГц 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1794 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9
409
Galaxy S20 Plus +126%
924
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9
1970
Galaxy S20 Plus +47%
2887
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9
283155
Galaxy S20 Plus +85%
522432

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI One UI 2,1 One UI 2.5
Размер системы из коробки 14 ГБ 23.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (100% за 84 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9
10:13 ч.
Galaxy S20 Plus +28%
13:00 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S9
15:25 ч.
Galaxy S20 Plus +12%
17:09 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S9 +6%
22:38 ч.
Galaxy S20 Plus
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs Samsung Galaxy S20 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 1.1x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (12 МП + 64 MP + 12 MP + 0.3 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 3872
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.2"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy S9
104
Galaxy S20 Plus +22%
127
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 18 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S9
68 дБ
Galaxy S20 Plus
н/д
Музыка
Galaxy S9
74 дБ
Galaxy S20 Plus
н/д
Звонок
Galaxy S9
81 дБ
Galaxy S20 Plus
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2018 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг 0.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг 1.57 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники AKG
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Plus более удачной покупкой.

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