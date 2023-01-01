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Samsung Galaxy S9 против S21 Ultra

53 из 100
Samsung Galaxy S9
VS
76 из 100
Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S21 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S21 Ultra, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 36 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • На 10% выше плотность пикселей (568 vs 515 PPI)
  • Весит на 64 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.9 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 1" большая диагональ экрана
  • На 52% лучшая автономность (31:14 vs 20:36 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 55% выше максимальная яркость экрана (1026 против 660 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более новая ОС: Android 13 против 10
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 2100
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
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Автономность:
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Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9
vs
Galaxy S21 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 5.8 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 658 нит 1500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 89.8%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S9
660 нит
Galaxy S21 Ultra +55%
1026 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 147.7 мм 165.1 мм
Ширина 68.7 мм 75.6 мм
Толщина 8.5 мм 8.9 мм
Вес 163 грамма 227 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотистый, Серый, Синий, Фиолетовый Черный, Серебристый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9
83.6%
Galaxy S21 Ultra +7%
89.8%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S21 Ultra в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Samsung Exynos 2100
Макс. частота 2700 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G72 MP18 Mali-G78 MP14
Частота GPU 572 МГц 854 МГц
FLOPS ~370 Гфлопс ~1575 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S9
569
Galaxy S21 Ultra +95%
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S9
1836
Galaxy S21 Ultra +92%
3527
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S9
374039
Galaxy S21 Ultra +101%
751699
CPU 114409 191240
GPU 128760 256481
Memory 58370 151369
UX 69663 149052
Total score 374039 751699
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S9
2272
Galaxy S21 Ultra +130%
5221
Пиковая температура корпуса 39.2 °C 40.8 °C
Stability 93% 69%
Graphics test 13 FPS 31 FPS
Graphics score 2272 5221
Web score 5104 -
Video editing 5490 -
Photo editing 9518 -
Data manipulation 5723 -
Writing score 6311 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1794 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 2,1 One UI 5.1
Размер системы из коробки 14 ГБ 26.4 ГБ

Батарея

Объем 3000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:11 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:04 ч. 10:13 ч.
Просмотр видео 10:57 ч. 15:32 ч.
Игры 02:42 ч. 05:26 ч.
Режим ожидания 70 ч. 98 ч.
Общая автономность
Galaxy S9
20:36 ч.
Galaxy S21 Ultra +52%
31:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs Samsung Galaxy S21 Ultra
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 12000 x 9000
Зум Цифровой Оптический, 10x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.65", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S21 Ultra от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 7864 x 5200
Апертура f/1.7 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/2.65"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9
86 дБ
Galaxy S21 Ultra +2%
88 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Март 2018 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг 0.71 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг 1.58 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 Ultra более удачной покупкой.

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