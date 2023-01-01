Samsung Galaxy S9 против S21 Ultra
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S21 Ultra, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 36 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
- На 10% выше плотность пикселей (568 vs 515 PPI)
- Весит на 64 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.9 мм уже
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
- Камера имеет оптический зум 10x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 1" большая диагональ экрана
- На 52% лучшая автономность (31:14 vs 20:36 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 55% выше максимальная яркость экрана (1026 против 660 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Более новая ОС: Android 13 против 10
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 2100
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
Производительность
Быстродействие приложений и системы
35
Игры
Возможности в 3D-гейминге
29
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
43
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|5.8 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|568 точек на дюйм
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|658 нит
|1500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|89.8%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|-
|Время отклика
|7 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|147.7 мм
|165.1 мм
|Ширина
|68.7 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.5 мм
|8.9 мм
|Вес
|163 грамма
|227 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый, Серый, Синий, Фиолетовый
|Черный, Серебристый, Серый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Samsung Exynos 2100
|Макс. частота
|2700 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1
|Размер транзистора
|10 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP18
|Mali-G78 MP14
|Частота GPU
|572 МГц
|854 МГц
|FLOPS
|~370 Гфлопс
|~1575 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
569
Galaxy S21 Ultra +95%
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
1836
Galaxy S21 Ultra +92%
3527
|CPU
|114409
|191240
|GPU
|128760
|256481
|Memory
|58370
|151369
|UX
|69663
|149052
|Total score
|374039
|751699
|Пиковая температура корпуса
|39.2 °C
|40.8 °C
|Stability
|93%
|69%
|Graphics test
|13 FPS
|31 FPS
|Graphics score
|2272
|5221
|Web score
|5104
|-
|Video editing
|5490
|-
|Photo editing
|9518
|-
|Data manipulation
|5723
|-
|Writing score
|6311
|-
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1794 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 2,1
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|26.4 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да (54% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:11 ч.
|Веб-серфинг
|06:04 ч.
|10:13 ч.
|Просмотр видео
|10:57 ч.
|15:32 ч.
|Игры
|02:42 ч.
|05:26 ч.
|Режим ожидания
|70 ч.
|98 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 10x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.65", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 Ultra от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|7864 x 5200
|Апертура
|f/1.7
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|1/2.65"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
104
Galaxy S21 Ultra +16%
121
Качество видео
91
Galaxy S21 Ultra +10%
100
Итоговая оценка камеры
99
Galaxy S21 Ultra +16%
115
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.362 Вт/кг
|0.71 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|1.58 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 Ultra более удачной покупкой.
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