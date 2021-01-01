Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy S7 Edge, который имеет процессор Exynos 8 Octa 8890 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.