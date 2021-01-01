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Samsung Galaxy S9 против S7 Edge

Самсунг Галакси С9
VS
Самсунг Галакси С7 Эдж
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S7 Edge

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2018 года Samsung Galaxy S9 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy S7 Edge, который имеет процессор Exynos 8 Octa 8890 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Показывает на 77% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1794 МГц
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 9810
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (651 против 600 нит)
  • Тонкие рамки – на 7.5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Samsung Galaxy S7 Edge
  • На 18% лучшая автономность (92 vs 78 часов)
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3000 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S9
vs
Galaxy S7 Edge

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.8 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 16:9
Плотность пикселей 568 точек на дюйм 534 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 76.1%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S9 +9%
651 нит
Galaxy S7 Edge
600 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.7 мм 150.9 мм
Ширина 68.7 мм 72.6 мм
Толщина 8.5 мм 7.7 мм
Вес 163 грамма 157 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S9 +10%
83.6%
Galaxy S7 Edge
76.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С9 и Самсунг Галакси С7 Эдж в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Samsung Exynos 8 Octa 8890
Макс. частота 2700 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72MP18 Mali-T880 MP12
Частота GPU 572 МГц 650 МГц
FLOPS ~658 Гфлопс ~249 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1794 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 200 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S9 +87%
244030
Galaxy S7 Edge
130187
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S9 +77%
272368
Galaxy S7 Edge
154294
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI One UI 2,1 TouchWiz UI
Размер системы из коробки 14 ГБ 7.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3600 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (10 Вт) Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S9
10:13 ч.
Galaxy S7 Edge +2%
10:35 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S9 +1%
15:25 ч.
Galaxy S7 Edge
15:12 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S9
22:38 ч.
Galaxy S7 Edge +17%
26:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S9 vs Samsung Galaxy S7 Edge
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S7 Edge от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1440
Апертура f/1.7 f/1.7
Фокусное расстояние 25 мм 22 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.34 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/4.1"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 9
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S9 +21%
86 дБ
Galaxy S7 Edge
71 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Февраль 2016 года
Дата начала продаж Март 2018 года Март 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.362 Вт/кг 0.264 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг 1.43 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S9 более удачной покупкой.

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