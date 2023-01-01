Samsung Galaxy Xcover 6 Pro против Nokia XR21
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июня 2022 года Samsung Galaxy Xcover 6 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.49-дюймового Nokia XR21, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Xcover 6 Pro
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Функция реверсивной зарядки
- На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 780 и 681 баллов
Причины выбрать Nokia XR21
- Комплектуется на 750 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4050 мАч
- Стерео динамики
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
70*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.49 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|406 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|550 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus Plus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|77.8%
|77%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|23 мс
|-
|Контрастность
|1109:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|168.8 мм
|168 мм
|Ширина
|79.9 мм
|78.58 мм
|Толщина
|9.9 мм
|10.45 мм
|Вес
|235 граммов
|231 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 619
|Частота GPU
|490 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~753 Гфлопс
|~486 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Xcover 6 Pro +15%
780
681
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Xcover 6 Pro +41%
2826
2000
|CPU
|158374
|-
|GPU
|157181
|-
|Memory
|75916
|-
|UX
|125947
|-
|Total score
|522034
|396339
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|-
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|-
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4050 мАч
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|2 (64 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2022 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|1.48 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.23 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экране наклеена защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, игры, автономность и звук - выбирайте Nokia XR21, а если производительность, программное обеспечение и корпус – то Samsung Galaxy Xcover 6 Pro.
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