Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 июня 2022 года Samsung Galaxy Xcover 6 Pro с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.49-дюймового Nokia XR21, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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