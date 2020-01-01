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Samsung Galaxy Xcover Pro против LG V20

Самсунг Галакси Xcover Про
Samsung Galaxy Xcover Pro
VS
Лджи V20
LG V20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 января 2020 года Samsung Galaxy Xcover Pro с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 5.7-дюймового LG V20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 820 и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Xcover Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 850 мАч более емким аккумулятором – 4050 против 3200 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 7.36% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать LG V20
  • На 26% выше плотность пикселей (515 vs 409 PPI)
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (639 против 454 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Xcover Pro и LG V20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 79.4% 72.04%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Xcover Pro
454 нит
LG V20 +41%
639 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.9 мм 159.5 мм
Ширина 76.7 мм 78.1 мм
Толщина 10 мм 7.6 мм
Вес 179 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 Да
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный Розовый, Серебристый, Титановый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Xcover Pro +10%
79.4%
LG V20
72.04%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Xcover Про и Лджи V20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611 Qualcomm Snapdragon 820
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53) 2 ядра по 2.15 ГГц (Kryo), 2 ядра по 1.6 ГГц (Kryo)
CPU ядер 8 4
Частота 2300 МГц 2150 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 530
GPU-ядер 3 -
Частота GPU 662 МГц 624 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Xcover Pro
180785
LG V20
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 2 LG UX 5
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4050 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:26 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Xcover Pro
н/д
LG V20
7:35 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Xcover Pro
н/д
LG V20
8:04 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Xcover Pro
н/д
LG V20
19:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Xcover Pro vs LG V20
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (25 МП + 8 MP) 2 (16 МП + 8 MP)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 1.132 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 2592 x 1944
Апертура f/2 f/1.9
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 11 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy Xcover Pro
н/д
LG V20
68 дБ
Музыка
Galaxy Xcover Pro
н/д
LG V20
68 дБ
Звонок
Galaxy Xcover Pro
н/д
LG V20
80 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Январь 2020 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.468 Вт/кг 0.824 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.231 Вт/кг 0.892 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Hi-Fi наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Xcover Pro более удачной покупкой.

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