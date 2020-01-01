Samsung Galaxy Xcover Pro против Galaxy S8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 января 2020 года Samsung Galaxy Xcover Pro с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S8, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895 и вышел на 34 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Xcover Pro
- Комплектуется на 1050 мАч более емким аккумулятором – 4050 против 3000 мАч
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Смартфон на 2 года и 10 месяцев новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
- На 39% выше плотность пикселей (570 vs 409 PPI)
- На 36% выше максимальная яркость экрана (618 против 454 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- Более энергоэффективный CPU
- Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.6 мм уже
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
56
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
63
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Xcover Pro и Samsung Galaxy S8
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.3 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|570 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|79.4%
|83.6%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|148.9 мм
|Ширина
|76.7 мм
|68.1 мм
|Толщина
|10 мм
|8 мм
|Вес
|179 граммов
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9611
|Samsung Exynos 9 Octa 8895
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Mali-G71 MP20
|GPU-ядер
|3
|20
|Частота GPU
|662 МГц
|546 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
355
344
Geekbench 5 (многоядерный)
1319
Galaxy S8 +10%
1456
AnTuTu Benchmark 8
180785
Galaxy S8 +28%
231734
Рейтинг смартфонов в AnTuTu (#237 и #178)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 2
|One UI
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|11.7 ГБ
Батарея
|Объем
|4050 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:05 ч.
Время просмотра видео
14:32 ч.
Время разговора (3G)
24:30 ч.
Камеры
|Матрица
|25 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|2 (25 МП + 8 MP)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|-
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|11
|16
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
72 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2020 года
|Март 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.468 Вт/кг
|0.315 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.231 Вт/кг
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и камера - выбирайте Samsung Galaxy Xcover Pro, а если дисплей, производительность, батарея, коммуникации и звук – то Samsung Galaxy S8.
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