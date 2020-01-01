Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 января 2020 года Samsung Galaxy Xcover Pro с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.