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Samsung Galaxy Xcover Pro против Galaxy S9

Самсунг Галакси Xcover Про
Samsung Galaxy Xcover Pro
VS
Самсунг Галакси С9
Samsung Galaxy S9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 января 2020 года Samsung Galaxy Xcover Pro с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Xcover Pro
  • Комплектуется на 1050 мАч более емким аккумулятором – 4050 против 3000 мАч
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 39% выше плотность пикселей (568 vs 409 PPI)
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (667 против 454 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Xcover Pro и Samsung Galaxy S9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 568 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.4% 83.6%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Xcover Pro
454 нит
Galaxy S9 +47%
667 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.9 мм 147.7 мм
Ширина 76.7 мм 68.7 мм
Толщина 10 мм 8.5 мм
Вес 179 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Xcover Pro
79.4%
Galaxy S9 +5%
83.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Xcover Про и Самсунг Галакси С9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611 Samsung Exynos 9 Octa 9810
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53) 4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2700 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G72 MP18
GPU-ядер 3 18
Частота GPU 662 МГц 572 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Xcover Pro
1319
Galaxy S9 +49%
1970
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Xcover Pro
180785
Galaxy S9 +57%
283155

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2 One UI 2,1
Размер системы из коробки 16 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4050 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Xcover Pro
н/д
Galaxy S9
10:13 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Xcover Pro
н/д
Galaxy S9
15:25 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Xcover Pro
н/д
Galaxy S9
22:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Xcover Pro vs Samsung Galaxy S9
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (25 МП + 8 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3264 x 2448
Апертура f/2 f/1.7
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 11 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Январь 2020 года Февраль 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.468 Вт/кг 0.362 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.231 Вт/кг 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S9 более удачной покупкой.

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