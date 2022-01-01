Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy Z Flip 4 vs iPhone 14 Pro – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Z Flip 4 против Apple iPhone 14 Pro

Самсунг Галакси Z Flip 4
VS
Эпл Айфон 14 Про
Samsung Galaxy Z Flip 4
Apple iPhone 14 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 августа 2022 года Samsung Galaxy Z Flip 4 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 4
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 3200 мАч
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против NVMe
  • Функция реверсивной зарядки
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 19 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 96% выше максимальная яркость экрана (1785 против 912 нит)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1849 и 1264 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Flip 4
vs
iPhone 14 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея - Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 82.1% 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% 99.8%
ШИМ (PWM) 120 Гц 240 Гц
Время отклика 1 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Flip 4
912 нит
iPhone 14 Pro +96%
1785 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.2 мм 147.5 мм
Ширина 71.9 мм 71.5 мм
Толщина 6.9 мм 7.85 мм
Вес 187 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Графитовый, Золотой, Фиолетовый, Синий, Зеленый Графитовый, Серебристый, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Flip 4 и Эпл Айфон 14 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Apple A16 Bionic
Макс. частота 3190 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 900 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Flip 4
933730
iPhone 14 Pro +7%
996422
CPU 234223 244651
GPU 379312 425909
Memory 159101 181638
UX 163039 146169
Total score 933730 996422
3DMark Wild Life Performance
Stability 47% 78%
Graphics test 52 FPS 59 FPS
Graphics score 8749 9856
PCMark 3.0 score 11769 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.1.1)
Оболочка UI One UI 5.0 -
Размер системы из коробки 24 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:35 ч.
Просмотр видео - 15:45 ч.
Игры - 06:02 ч.
Режим ожидания - 120 ч.
Общая автономность
Galaxy Z Flip 4
н/д
iPhone 14 Pro
36:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip 4 vs Apple iPhone 14 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip 4 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Flip 4
86.3 дБ
iPhone 14 Pro +4%
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения для SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone 14 Pro. У него лучшие программное обеспечение, камера и корпус.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
6 (46.2%)
7 (53.8%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy Z Flip 4 vs iPhone 13 Pro Max
2. Galaxy Z Flip 4 vs Galaxy Note 10 Plus
3. Galaxy Z Flip 4 vs Galaxy Z Flip 3 5G
4. Galaxy Z Flip 4 vs Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
5. iPhone 14 Pro vs iPhone 12 Pro
6. iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro Max
7. iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max
8. iPhone 14 Pro vs iPhone 12
9. iPhone 14 Pro vs Galaxy S22

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры