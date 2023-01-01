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Samsung Galaxy Z Flip 4 против Huawei Mate X3

Самсунг Галакси Z Flip 4
VS
Хуавей Mate X3
Samsung Galaxy Z Flip 4
Huawei Mate X3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 августа 2022 года Samsung Galaxy Z Flip 4 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 7.85-дюймового Huawei Mate X3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 4
  • Лучше лежит в руке - корпус на 69.6 мм уже
  • Весит на 54 грамма меньше
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Mate X3
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 1.15" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 3700 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 6.8% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Flip 4
vs
Mate X3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 7.85 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 2224 x 2496 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 8:7.1
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 426 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея - Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.1% 88.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Flip 4
911 нит
Mate X3
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.2 мм 156.9 мм
Ширина 71.9 мм 141.5 мм
Толщина 6.9 мм 5.3 мм
Вес 187 граммов 241 грамм
Водонепроницаемость IPX8 IPX8
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Графитовый, Золотой, Фиолетовый, Синий, Зеленый Белый, Черный, Фиолетовый, Зеленый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Z Flip 4
82.1%
Mate X3 +8%
88.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Flip 4 и Хуавей Mate X3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 900 МГц 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Z Flip 4
1259
Mate X3 +3%
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Z Flip 4
3908
Mate X3 +9%
4259
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Flip 4
931362
Mate X3 +7%
993790
CPU 234223 -
GPU 379312 -
Memory 159101 -
UX 163039 -
Total score 931362 993790
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 36.8 °C -
Stability 46% -
Graphics test 52 FPS -
Graphics score 8819 -
PCMark 3.0
Galaxy Z Flip 4
13605
Mate X3
н/д
Web score 10933 -
Video editing 7480 -
Photo editing 31661 -
Data manipulation 10706 -
Writing score 16924 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 EMUI 13.1
Размер системы из коробки 24 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (87% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip 4 vs Huawei Mate X3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX76 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip 4 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Flip 4
86.3 дБ
Mate X3
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2022 года Март 2023 года
Дата начала продаж Август 2022 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения для SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол и пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, камера и коммуникации - выбирайте Huawei Mate X3, а если звук – то Samsung Galaxy Z Flip 4.

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