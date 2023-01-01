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Samsung Galaxy Z Flip 4 против OnePlus 11

76 из 100
Samsung Galaxy Z Flip 4
VS
85 из 100
OnePlus 11
Samsung Galaxy Z Flip 4
OnePlus 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 августа 2022 года Samsung Galaxy Z Flip 4 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового OnePlus 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 4
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (918 против 762 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus 11
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3700 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 15% лучшая автономность (32:53 vs 28:41 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 25W)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 7.6% выше полезная площадь экрана
  • На 24% выше плотность пикселей (525 vs 425 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Flip 4
vs
OnePlus 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 20.1:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея - Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.1% 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% 96.9%
ШИМ (PWM) 120 Гц 361 Гц
Время отклика 1 мс 6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Flip 4 +20%
918 нит
OnePlus 11
762 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.2 мм 163.1 мм
Ширина 71.9 мм 74.1 мм
Толщина 6.9 мм 8.53 мм
Вес 187 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP54
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотистый, Синий, Зеленый, Фиолетовый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Z Flip 4
82.1%
OnePlus 11 +9%
89.7%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Z Flip 4 и OnePlus 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3190 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 6 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 740
Частота GPU 900 МГц 680 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Z Flip 4
1269
OnePlus 11 +15%
1461
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Z Flip 4
3910
OnePlus 11 +23%
4824
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Flip 4
930205
OnePlus 11 +39%
1292319
CPU 234223 268819
GPU 379312 581162
Memory 159101 249222
UX 163039 198185
Total score 930205 1292319
3DMark Wild Life Performance
Galaxy Z Flip 4
8836
OnePlus 11 +43%
12675
Пиковая температура корпуса 36.8 °C 48.1 °C
Stability 46% 58%
Graphics test 52 FPS 75 FPS
Graphics score 8836 12675
PCMark 3.0
Web score 11145 -
Video editing 7488 -
Photo editing 31661 -
Data manipulation 10914 -
Writing score 16924 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 OxygenOS 13
Размер системы из коробки 24 ГБ 37 ГБ

Батарея

Объем 3700 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:22 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:18 ч. 11:04 ч.
Просмотр видео 11:31 ч. 16:41 ч.
Игры 04:09 ч. 06:02 ч.
Режим ожидания 110 ч. 97 ч.
Общая автономность
Galaxy Z Flip 4
28:41 ч.
OnePlus 11 +15%
32:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip 4 vs OnePlus 11
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 115°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip 4 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Flip 4 +1%
86.3 дБ
OnePlus 11
85.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2022 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Август 2022 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 11 более удачной покупкой.

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