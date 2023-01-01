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Samsung Galaxy Z Flip 4 против Note 20

Самсунг Галакси Z Flip 4
VS
Самсунг Галакси Ноут 20
Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy Note 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 августа 2022 года Samsung Galaxy Z Flip 4 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy Note 20, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 4
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (910 против 619 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1268 и 929 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3700 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 7.1% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Flip 4
vs
Galaxy Note 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея - Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.1% 89.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% 99.9%
ШИМ (PWM) 120 Гц 250 Гц
Время отклика 1 мс 6.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Flip 4 +47%
910 нит
Galaxy Note 20
619 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.2 мм 161.6 мм
Ширина 71.9 мм 75.2 мм
Толщина 6.9 мм 8.3 мм
Вес 187 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Графитовый, Золотой, Фиолетовый, Синий, Зеленый Бронзовый, Мята, Графит
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Flip 4 и Самсунг Галакси Ноут 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Samsung Exynos 990
Макс. частота 3190 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 6 МБ 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G77 MP11
Частота GPU 900 МГц 550 МГц
FLOPS - ~1196 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Flip 4 +71%
934653
Galaxy Note 20
546708
CPU 234223 147614
GPU 379312 195295
Memory 159101 97621
UX 163039 108092
Total score 934653 546708
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 36.8 °C 38.6 °C
Stability 46% 88%
Graphics test 52 FPS 25 FPS
Graphics score 8819 4312
PCMark 3.0
Galaxy Z Flip 4 +29%
13605
Galaxy Note 20
10586
Web score 10933 7665
Video editing 7480 5703
Photo editing 31661 29880
Data manipulation 10706 8172
Writing score 16924 11921
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2400 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 10 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.0
Размер системы из коробки 24 ГБ 35 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:05 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:18 ч. -
Просмотр видео 11:31 ч. -
Игры 04:09 ч. -
Режим ожидания 110 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip 4 vs Samsung Galaxy Note 20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip 4 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 3872 x 2592
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Flip 4
86.3 дБ
Galaxy Note 20 +2%
87.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2022 года Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2022 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг 0.359 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг 1.366 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения для SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники AKG
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Z Flip 4 более удачной покупкой.

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