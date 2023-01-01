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Samsung Galaxy Z Flip 4 против S20 FE 5G

Самсунг Галакси Z Flip 4
VS
Самсунг Галакси С20 FE
Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy S20 FE 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 августа 2022 года Samsung Galaxy Z Flip 4 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy S20 FE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 5G и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 4
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (910 против 817 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1268 и 903 баллов
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE 5G
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3700 мАч
  • На 12% лучшая автономность (32:06 vs 28:41 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Flip 4
vs
Galaxy S20 FE 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 407 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 400 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея - Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.1% 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% 95.7%
ШИМ (PWM) 120 Гц 227 Гц
Время отклика 1 мс 2.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Flip 4 +11%
910 нит
Galaxy S20 FE 5G
817 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.2 мм 159.8 мм
Ширина 71.9 мм 74.5 мм
Толщина 6.9 мм 8.4 мм
Вес 187 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Графитовый, Золотой, Фиолетовый, Синий, Зеленый Лаванда, Синий, Красный, Мята, Оранжевый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Flip 4 и Самсунг Галакси С20 FE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 865 5G
Макс. частота 3190 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 650
Частота GPU 900 МГц 587 МГц
FLOPS - ~1228 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Flip 4 +43%
934653
Galaxy S20 FE 5G
651932
CPU 234223 184944
GPU 379312 221745
Memory 159101 105390
UX 163039 141739
Total score 934653 651932
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 36.8 °C 37.9 °C
Stability 46% 91%
Graphics test 52 FPS 23 FPS
Graphics score 8819 3872
PCMark 3.0
Web score 10933 9750
Video editing 7480 7171
Photo editing 31661 29635
Data manipulation 10706 9784
Writing score 16924 13203
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 10 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.0
Размер системы из коробки 24 ГБ 25.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (37% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:18 ч. 10:02 ч.
Просмотр видео 11:31 ч. 15:39 ч.
Игры 04:09 ч. 04:33 ч.
Режим ожидания 110 ч. 110 ч.
Общая автономность
Galaxy Z Flip 4
28:41 ч.
Galaxy S20 FE 5G +12%
32:06 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip 4 vs Samsung Galaxy S20 FE 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip 4 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3648 x 2736 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Flip 4
86.3 дБ
Galaxy S20 FE 5G +4%
90.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2022 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2022 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг 1.35 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения для SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Samsung Galaxy Z Flip 4, а если автономность и коммуникации – то Samsung Galaxy S20 FE 5G.

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