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Samsung Galaxy Z Flip 5 против Apple iPhone X

82 из 100
Samsung Galaxy Z Flip 5
VS
52 из 100
Apple iPhone X
Samsung Galaxy Z Flip 5
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2023 года Samsung Galaxy Z Flip 5 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 71 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 5
  • Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 984 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 2716 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 82% выше максимальная яркость экрана (1102 против 607 нит)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 21% лучшая автономность (27:13 vs 22:33 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 5 лет и 11 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Flip 5
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% 99.3%
ШИМ (PWM) 120 Гц 240 Гц
Время отклика 1 мс 2.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Flip 5 +82%
1102 нит
iPhone X
607 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 143.6 мм
Ширина 71.9 мм 70.9 мм
Толщина 6.9 мм 7.7 мм
Вес 187 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IPX8 IP67
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый Серебристый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Z Flip 5 +3%
85.5%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Z Flip 5 и Apple iPhone X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A11 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 10 нанометров
Графика Adreno 740 Apple A11 GPU
GPU-ядер 2560 192
Частота GPU 680 МГц 1066 МГц
FLOPS ~3481.6 Гфлопс ~409.3 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Z Flip 5 +52%
1429
iPhone X
941
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Z Flip 5 +98%
5018
iPhone X
2530
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Flip 5 +230%
1211050
iPhone X
367154
CPU - 122434
GPU - 100806
Memory - 57691
UX - 83809
Total score 1211050 367154
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 55.8 °C 45.7 °C
Stability - 63%
Graphics test - 21 FPS
Graphics score - 3526
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI One UI 5.1.1 -
Размер системы из коробки 40 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Объем 3700 мАч 2716 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:19 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:59 ч. 07:08 ч.
Просмотр видео 12:19 ч. 09:17 ч.
Игры 03:56 ч. 04:04 ч.
Режим ожидания 94 ч. 84 ч.
Общая автономность
Galaxy Z Flip 5 +21%
27:13 ч.
iPhone X
22:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip 5 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 3472 x 2063
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy Z Flip 5 +31%
132
iPhone X
101
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Flip 5 +5%
89.6 дБ
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2023 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Август 2023 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Z Flip 5 более удачной покупкой.

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