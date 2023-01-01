Samsung Galaxy Z Flip 5 против Apple iPhone XR
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2023 года Samsung Galaxy Z Flip 5 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 59 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 5
- Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 758 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 2942 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- На 30% выше плотность пикселей (425 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone XR
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2640 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|21.9:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|425 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|625 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus 2
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
|79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|32.8 мс
|Контрастность
|-
|1920:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|150.9 мм
|Ширина
|71.9 мм
|75.7 мм
|Толщина
|6.9 мм
|8.3 мм
|Вес
|187 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IPX8
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
|Белый, Черный, Синий, Красный, Оранжевый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|3200 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|680 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~560 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1121
Geekbench 5 (многоядерный)
2218
|CPU
|-
|142806
|GPU
|-
|178961
|Memory
|-
|79246
|UX
|-
|104785
|Total score
|1360131
|509370
|Пиковая температура корпуса
|-
|42.6 °C
|Stability
|-
|69%
|Graphics test
|-
|31 FPS
|Graphics score
|-
|5213
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 12 (С обновлением до iOS 16.5)
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|-
|Размер системы из коробки
|-
|11.1 ГБ
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|2942 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:43 ч.
|Веб-серфинг
|-
|11:16 ч.
|Просмотр видео
|-
|12:45 ч.
|Игры
|-
|05:10 ч.
|Режим ожидания
|-
|123 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.76"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
103
Качество видео
96
Итоговая оценка камеры
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2023 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Август 2023 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Z Flip 5 более удачной покупкой.
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